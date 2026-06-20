¿Se puede votar con cédula digital en segunda vuelta Colombia? Documentos permitidos: Registraduría

Este domingo 21 de junio Colombia vive una nueva jornada de elecciones en la que decidirá entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quién será el próximo presidente de la república por el periodo 2026 – 2030.

Lea también: Ley seca en Bogotá, Medellín, Cali y más por segunda vuelta de elecciones: Fechas y horario oficial

A pesar de ser la tercera jornada de votaciones que se vive en el año, cada vez se generan nuevas dudas sobre las elecciones y de qué se puede hacer y qué no durante el proceso de sufragio.

¿Cómo votar?

Debe tener en cuenta que como votante recibirá la tarjeta electoral con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, en este, solo tiene que buscar la fórmula presidencial que desea elegir y marcarla con una X, teniendo cuidado de no salirse de la casilla o de tener tachones.

¿Qué pasa si no tengo la cédula física?

Recuerde que el único documento autorizado para votar es la cédula de ciudadanía original, que es la amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o la versión disponible que encuentra en la aplicación oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Se puede votar con cédula digital en segunda vuelta Colombia?

Los ciudadanos que están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial pueden presentar la cédula física o la cédula digital. Sin embargo, si tiene la versión digital, debe mostrarla desde la aplicación oficial.

Le puede interesar: ¿Lloverá en la segunda vuelta presidencial? Pronóstico del IDEAM en Colombia este 20 y 21 de junio

¿Cómo debe presentar la cédula digital para votar?

Para votar con cédula digital, el ciudadano debe mostrar el documento directamente desde la aplicación oficial en su celular.

No son válidas las capturas de pantalla, fotografías, archivos PDF, imágenes guardadas o copias digitales por fuera de la aplicación. La verificación debe hacerse con el documento activo y disponible en la app oficial.

Por eso, antes de salir al puesto de votación, se recomienda revisar que la aplicación funcione correctamente y que la cédula digital esté activada.

¿A qué hora se puede votar?

La apertura de las urnas este domingo 21 de junio, se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los ciudadanos deben votar en el puesto y mesa asignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Después de las 4:00 p. m. se cerrarán las urnas y comenzará el proceso de conteo de votos en las mesas, seguido del preconteo de resultados.

Más información: Jurados de votación elecciones presidenciales 2026: ¿A qué hora se deben presentar el domingo?

¿Cómo saber cuál es su puesto de votación?

Para saber cuál es su puesto de votación, debe ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (https://www.registraduria.gov.co/), hacer clic en el botón de “consulta tu puesto de votación”, allí deberá digitar su número de cédula y el sistema le arrojará el departamento, municipio, lugar exacto y número de mesa asignada.

Recuerde que el puesto de votación y mesa es el mismo que tuvo durante la primera vuelta electoral.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: