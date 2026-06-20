Asista temprano: ¿Si llega a las 4 pm al puesto de votación, alcanza a votar? Registraduría aclaró

El 21 de junio, Colombia celebra la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. La contienda electoral enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos más votados en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Se trata de la última gran jornada electoral del año en el país, dado que ninguno de los candidatos logró superar el umbral del 50% más uno de los votos requerido para ganar en primera vuelta, algo que en toda la historia de Colombia bajo la Constitución de 1991 solo ha conseguido Álvaro Uribe Vélez, en 2002 y en 2006.

¿Hasta qué hora funcionan los puestos de votación en Colombia?

Las urnas abren a las 8:00 mañana y cierran a las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Ese horario aplica de manera uniforme para los más de 13.000 puestos de votación habilitados en todo el país.

Con el paso de las horas, una de las inquietudes más frecuentes entre los votantes tiene que ver con el cierre de las mesas y la posibilidad de sufragar cuando la jornada está por finalizar. La Registraduría fue clara al respecto.

¿Qué pasa si llega a las 4:00 p. m. y todavía está en la fila?

Según la posición oficial de la Registraduría, estar en la fila no garantiza el derecho a votar si no se alcanza a hacerlo antes de las 4:00 de la tarde. La fila no opera como un mecanismo de extensión del horario ni como un turno asegurado después del cierre.

Los ciudadanos no podrán votar después de las 4:00 de la tarde., excepto aquellos que, al momento del cierre, hayan entregado la cédula a los jurados de votación.

En otras palabras, el criterio determinante no es estar formado: es haber sido atendido por el jurado antes de que el reloj marque la hora límite. Si una persona permanece esperando y aún no ha entregado su cédula cuando el reloj marca las 4:00 de la tarde, ya no podrá participar en la votación.

¿Por qué el cierre es estricto a las 4:00 p. m.?

El cierre estricto responde a la necesidad de garantizar orden, transparencia y uniformidad en el proceso electoral. Todas las mesas deben cerrar a la misma hora para dar paso a las etapas siguientes, como el conteo de votos y la consolidación de resultados. Permitir excepciones podría generar desorden logístico o cuestionamientos sobre la igualdad de condiciones en los distintos puestos de votación.

¿Qué pasa después del cierre de las urnas?

Cuando las votaciones finalizan oficialmente, los jurados de votación inician el conteo de los sufragios depositados durante la jornada y registran los resultados en los formularios correspondientes. Los boletines preliminares empiezan a conocerse poco después del cierre de las mesas y se van actualizando hasta dar un panorama más completo.

Los jurados de cada una de las 123.000 mesas inician el conteo manual y registran los resultados en un acta oficial llamada E-14. Una copia se transmite a la Registraduría, que emite boletines preliminares a lo largo de la tarde.

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