Consejo de Estado suspendió partes de decreto que autorizaba traslado de $4 billones a la UNGRD

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos normas del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que regulan las condiciones para trasladar recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el Fenómeno de El Niño.

La medida se adoptó dentro de una demanda de nulidad contra ese acto administrativo.

Según el documento, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador, en las que las disposiciones no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por la ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados.

De manera preliminar, la Sala advirtió “que el Gobierno autorizó, mediante decreto ordinario, traslados presupuestales indeterminados sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar la partida afectada y sin contar con autorización legal previa”.

En ese mismo sentido, también advirtió que el decreto autoriza a la UNGRD a ejecutar los rubros sin adelantar licitaciones, permitiendo negociaciones directas en los precios, por ello se decretó la suspensión provisional de los apartes demandados.