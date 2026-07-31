Defensoría advierte deterioro en prestación de salud para 3.3 millones de afiliados de Coosalud EPS
La situación se da por la persistencia de barreras que afectan el acceso oportuno a medicamentos, consultas especializadas, autorizaciones y otros servicios esenciales.
Bogotá
La Defensoría del Pueblo advierte un deterioro en la prestación de los servicios de salud para los cerca de 3,3 millones de afiliados de Coosalud EPS, debido a la persistencia de barreras que afectan el acceso oportuno a medicamentos, consultas especializadas, autorizaciones y otros servicios esenciales.
Las verificaciones realizadas por la entidad evidenciaron problemas reiterados en la entrega de medicamentos, suspensión de servicios por falta de pagos a la red prestadora y demoras en la atención, afectando especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
También identificó la Defensoría del Pueblo que las dificultades financieras y administrativas de la red prestadora están comprometiendo la continuidad de la atención y aumentando la judicialización de los casos, con 609 tutelas y 10 acciones populares reportadas por Coosalud entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Ante este panorama, se hace un llamado urgente a Coosalud EPS para implementar medidas que garanticen la entrega oportuna de medicamentos, fortalezcan la red de servicios, eliminen las barreras administrativas, cumplan las decisiones judiciales y prioricen la atención de menores, personas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Defensoría registró 5.581 reclamos contra la EPS, concentrados principalmente en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...