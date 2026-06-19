¿Es legal tomarle foto al tarjetón electoral en la segunda vuelta presidencial? Le explicamos

Este domingo, 21 de junio, se lleva a cabo la segunda vuelta presidencial en donde los colombianos elegirán al próximo presidente del país: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Es por esto que las autoridades nacionales y electorales hace algunas advertencias a los ciudadanos, ¿es legal tomarle foto al tarjetón electoral?

Puede ver: Estos son los descuentos que puede reclamar con el certificado electoral 2026: hasta cuándo aplican

Según el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Gobierno Nacional expidió el decreto 0612 del 16 de junio de 2026 con el que se prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación para la segunda vuelta.

Le puede interesar: Medio día libre por votar: ¿es posible unir el beneficio de las dos vueltas electorales?

“Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del procedimiento”, señaló.

¿Por qué están prohibidos los celulares y cámaras en puestos de votación?

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la medida busca impedir que las personas tomen fotos de los tarjetones electorales con su respectivo voto, reduciendo así las presiones, el constreñimiento y la compra de votos.

Puede leer: ¿Qué pasa si no me dan el medio día laboral libre por haber votado?

“Durante las jornadas electorales previstas no podrán usarse dentro del puesto votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde”, señala el artículo.

¿En qué casos sí se puede usar el celular en los puestos de votación?

La normativa señala que los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría y Fiscalía sí podrán hacer uso de los dispositivos móviles, “designados para la vigilancia electoral”.

Las personas naturales podrán utilizar su celular en caso de tener digitalmente su cédula o documento válido para votar y únicamente ante el jurado de votación.

Lea también: Elecciones segunda vuelta 2026: fecha, ley seca en Bogotá, horarios y tarjetón presidencial

A propósito, los testigos electorales y observadores electorales acreditados también tienen permitido ingresar sus celulares o equipos móviles de grabación o video durante la jornada de votación. No obstante, solo podrán usarlos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Le puede interesar: ¿Cómo van las elecciones en el exterior? Votaciones y fecha de resultados, según Registraduría

“A partir la 4:00 de la tarde, cuando inicien los escrutinios, los testigos electorales podrán hacer uso de dichos dispositivos electrónicos como parte de las labores de vigilancia, bajo la responsabilidad de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos u organizaciones sociales que los hayan acreditado”.

Vea aquí el decreto completo del Gobierno

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: