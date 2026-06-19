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19 jun 2026 Actualizado 18:29

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Bucaramanga

Así funcionará la ley seca en Floridablanca, Girón y Piedecuesta durante la jornada electoral

Mientras Bucaramanga iniciará la restricción desde hoy viernes, en Floridablanca, Girón y Piedecuesta comenzará el sábado en la noche.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Las medidas de ley seca para la segunda vuelta presidencial no serán iguales en todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Así aplicará la ley seca en el área metropolitana:

  • Bucaramanga: desde las 6:00 p. m. de hoy, viernes 19 de junio hasta las 12:00 m. del lunes 22 de junio.
  • Floridablanca y Piedecuesta: desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 12:00 m. del lunes.
  • Girón: desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes.

Durante el tiempo que esté vigente la ley seca estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos abiertos al público y en espacios públicos.

Las administraciones municipales señalaron que la medida hace parte de las disposiciones adoptadas para garantizar el orden público y la seguridad durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.

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