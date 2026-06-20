Juez negó recurso de hábeas corpus de senadora Martha Peralta: seguirá detenida

Un juez de Bogotá negó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la senadora Martha Peralta. La congresista deberá seguir detenida mientras avanza su interrogatorio el próximo lunes 22 de junio ante la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con el caso de corrupción en la UNGRD.

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