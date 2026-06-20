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20 jun 2026 Actualizado 18:24

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Justicia

Juez negó recurso de hábeas corpus de senadora Martha Peralta: seguirá detenida

Senadora Martha Peralta. Foto: Senado

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Un juez de Bogotá negó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la senadora Martha Peralta. La congresista deberá seguir detenida mientras avanza su interrogatorio el próximo lunes 22 de junio ante la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con el caso de corrupción en la UNGRD.

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Cristina Navarro

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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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