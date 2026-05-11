Colombia fue el segundo país del mundo con más desplazados internos en 2025

El Observatorio de Desplazamiento Interno reveló que, durante el año pasado, en Colombia se registraron 7,2 millones de desplazados particularmente por conflictos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).

Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra subió a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).

La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo “indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles”, resaltó el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.

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Colombia, en el top 5

Del total de 82,2 millones de desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos. Los países más afectados fueron:

País Desplazados en 2025 Sudán 9,1 millones Colombia 7,2 millones Siria 6 millones Yemen 4,8 millones Afganistán 4,4 millones

Los otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.

El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.

La situación en Latinoamérica

Gran parte de los desplazados internos en la región huyeron de sus hogares por conflictos, incluidos los más de siete millones de colombianos, además de:

1,4 millones en Haití.

573.000 en Guatemala.

390.000 en México.

316.000 en Ecuador.

101.000 en Honduras.

82.000 en Perú.

61.000 en El Salvador.

19.000 en Brasil.

Desastres naturales tales como huracanes e incendios provocaron 4,3 millones de esos movimientos, incluyendo 1,5 millones de evacuaciones en Chile por alertas de tsunami y 753.000 desplazamientos en Cuba, 732.000 en Estados Unidos y 399.000 en Brasil.

Los desplazamientos por conflicto se dieron especialmente en Haití (977.000) y Ecuador (132.000), así como 10.000 en México.

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Más desplazados por violencia

IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).

IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.