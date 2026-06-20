Corte Suprema abrió investigación contra senador Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador del partido Liberal, Miguel Ángel Pinto Hernández por el presunto delito de acceso carnal violento.

El congresista es señalado, en la denuncia, de abusar sexualmente de una trabajadora durante alrededor de 10 meses aprovechándose de su posición como empleador.

Miguel Ángel Pinto Hernández fue citado a indagatoria el próximo lunes 22 de junio, pero su defensa pidió el aplazamiento argumentando que el abogado principal del senador estaba fuera del país y que el suplente tampoco podía asistir, pero el despacho del magistrado Misael Rodríguez, a cargo del caso negó la solicitud y confirmó la cita para las 2pm y autorizó a su defensa a conectarse de manera virtual como lo permite la tecnología.

En desarrollo de la indagación previa el despacho instructor obtuvo evidencias testimoniales y documentales que apuntan a tener como hipótesis que Miguel Ángel Pinto Hernández habría abusado de su posición de superioridad para forzar a la mujer a encuentros sexuales durante el tiempo que duró la relación laboral.

Recordemos que el pasado 9 de junio el Senado de la República aceptó la renuncia presentada por el senador Miguel Ángel Pinto Hernández, quien anunció su retiro de la corporación a partir del próximo 23 de junio, poniendo fin a una trayectoria de 12 años en el Congreso.