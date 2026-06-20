Estos son los mapas de expansión territorial de los grupos armados en Colombia

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva el panorama nacional y los mapas de extensión y expansión territorial de los grupos armados ilegales en Colombia, según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Más allá de focalizar la presencia en número de hombres en armas estos mapas evidencian como hacen presencia estos grupos en el territorio nacional.

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Las disidencias de las Farc:

En el año 2019 hacían presencia en 124 municipios de Colombia.

En 2022 en 233 municipios.

A inicios de 2026 la presencia era en 265 municipios, pero actualmente están en 372.

Las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ hacen presencia en 239 municipios mientras que las disidencias de alias ‘Calarcá’ en 140 municipios de Colombia.

El Clan del Golfo

En 2019 estaba en 213 municipios.

En 2022 su presencia se focalizó en 255.

En 2026 se ubican en 468 municipios del país.

El ELN

Su extensión territorial en 2019 se ubicó en 149 municipios.

En el año 2022 en 189 municipios.

En lo que va de 2026 hacen presencia en 260.

El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se dio en momentos diferentes en 2019 corresponde a la Alerta Temprana de las elecciones locales, y la información de 2022 y 2026 para las elecciones presidenciales.

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También tiene una metodología cambiante mientras que en 2019 y 2022 el monitoreo se concentró en territorios priorizados, para 2026 se realizó un ejercicio de cobertura nacional.