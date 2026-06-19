Hora y cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 de este 19 de junio: Brasil vuelve a jugar

Continúa rodando el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde nuevamente este viernes, 19 de junio, ocho selecciones tendrán acción.

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Esta vez, el turno será para los grupos C y D, en donde sus respectivas selecciones buscarán el liderato de esas zonas.

Como adelanto, el plato fuerte lo tendrá la Selección de Brasil, en donde Neymar Jr, posiblemente, hará su debut en el certamen.

¿Cuáles serán los partidos en el Mundial 2026 de este 19 de junio?

En esa línea, se jugará la fecha 2 de la fase de grupos de las zonas ya mencionadas anteriormente. Estados Unidos lidera el grupo C, tras golear a Paraguay, mientras que Australia es segunda, tras vencer a Turquía.

En el otro grupo, el D, Escocia lidera luego de haber ganado 1-0 contra Haití. Brasil y Marruecos, los fuertes de la zona, empataron 1-1.

Estados Unidos vs. Australia

El juego entre norteamericanos y oceánicos se jugará en el Lumen Field, Seattle.

El partido se disputará a las 2:00 de la tarde hora Colombia.

Escocia vs. Marruecos

Los escoceses reciben a Marruecos en el Gillette Stadium, Foxboroug, de Estados Unidos, a las 5:00 de la tard, hora Colombia. De ganar Escocia, podría quedar clasificado a la siguiente fase.

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Brasil vs. Haití

Brasill llega con la presión de conseguir un buen resultado, pues es el cuadro que tiene la obligación de ganar.

El partido será en el Lincoln Financial Field, Philadelphia, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

Turquía vs. Paraguay

Finalmente, la jornada cerrará en el Levi’s Stadium, Santa Clara, a las 11:00 de la noche, hora Colombia, en donde ambos equipos deben ganar si quieren buscar avanzar de fase.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este viernes, 19 de junio, del Mundial 2026?

Finalmente, para ver los partidos del Mundial 2026 de este jueves, 18 de junio, lo podrá hacer por varias señales: DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports, aunque el único canal que transmitirá los cuatro juegos del día será el primero.

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Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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