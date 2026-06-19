Países Bajos vs. Suecia: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Grupo F del Mundial 2026

Inicia la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el partido entre Países Bajos y Suecia, en el Estadio NRG, se da inicio a la segunda ronda del grupo, que finalizará con el juego entre las selecciones de Japón y Túnez.

Este partido entre las dos selecciones europeas podría ir definiendo la clasificación a la siguiente ronda, depués de los resultados presentado en la primera fecha, por lo que ambos equipos buscarán aprovechar esta jornada, para no depender de los resultados de la tercera fecha.

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Así llegan los equipos al segundo partido

El equipo que llega con más necesidad de sumar los tres puntos de este juego es la selección de Países Bajos, que en la primera fecha empató con Japón a dos goles y es tercera de la tabla de posiciones del grupo F.

Los dirigidos por Ronald Koeman buscarán sumar los tres puntos, para alcanzar las cuatro unidades y tener abiertas las probabilidades de clasificación, pues otro empate la dejaría en la tercera posición, especialmente si Japón vence a Túnez, mientras que si pierden, las cuentas de clasificación podrían complicarse.

Por su parte, la selección sueca llega siendo líder de su grupo, luego de vencer 5-1 a Túnez en la primera ronda de la fase de grupos. Con este resultado, los suecos podrían asegurar su clasificación de conseguir otra victoria en esta jornada; incluso, un empate los dejaría con opciones de meterse a los dieciseisavos de final.

Historial de encuentros

Ambas selecciones se han enfrentado en cinco oportunidades, registrándose 3 empates y una victoria para cada selección. El último encuentro fue en las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de Rusia 2018, partido resultó en victoria para los neerlandeses, con doblete de Arjen Robben.

Posibles nóminas

Así podrían formar ambos equipos para el encuentro.

Países Bajos: Bart Verbruggen;Mickey van de Venm, Virgil Van Dijkm, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.

Suecia: Nordfeldt; Nilsson Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari,Alexander Bernhards; Isak, Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.

¿Cuándo es el partido Países Bajos - Suecia?

El partido por el Grupo F está programado para este sábado 20 de junio, a partir de las 12:00 p.m., hora colombiana.

Podrá seguir la transmisión del encuentro a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, y encontrar todos los detalles del encuentro en el miunuto a minuto de Caracol Deportes y las redes sociales.

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