¿Cuánto gana un jugador de la Selección Colombia por cada día en el Mundial 2026?

La participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 no solo representa una oportunidad deportiva para los jugadores y el cuerpo técnico sino también una importante inyección económica para los clubes que ceden a sus futbolistas al máximo torneo de selecciones organizado por la FIFA.

Con la ampliación del campeonato a más equipos participantes, el organismo rector del fútbol mundial incrementó considerablemente los recursos destinados al programa de compensación para clubes. En esta edición, la bolsa supera los 355 millones de dólares, una cifra récord que beneficiará a instituciones de diferentes países.

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Cuánto dinero gana un jugador de la selección Colombia por cada día

Uno de los aspectos que más llama la atención es el valor económico que representa cada futbolista convocado. De acuerdo con las cifras previstas para la fase inicial del campeonato, la FIFA destinará una parte de los recursos para reconocer a los clubes propietarios de los derechos deportivos de los jugadores.

Esto significa que por cada día que un futbolista permanezca concentrado con su selección durante el Mundial, el club al que pertenece recibirá una compensación económica. Los cálculos preliminares indican que el valor mínimo rondaría los 5.000 dólares diarios por jugador durante la fase de grupos.

Aunque el dinero no llega directamente al bolsillo de los deportistas, sí representa un ingreso importante para las instituciones que permitieron su participación en la Copa del Mundo.

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Qué equipo colombiano se favorece más

En el caso de Colombia, la mayoría de los convocados militan en equipos del exterior. Por esta razón, son pocas las instituciones del fútbol colombiano que recibirán recursos provenientes del programa de compensación de la FIFA.

Para el Mundial de 2026, Atlético Nacional aparece como el único representante del país que obtendrá este beneficio gracias a la presencia de David Ospina en la convocatoria de la Selección Colombia.

La participación del experimentado arquero permitirá que el club antioqueño acceda a una parte de los recursos distribuidos por la FIFA mientras el jugador permanezca vinculado a la competencia.

El Mundial ampliado aumenta los ingresos para los clubes

La expansión del torneo, que ahora cuenta con más selecciones participantes, también incrementó el impacto económico del campeonato. Según explicó la FIFA, el objetivo es que una mayor cantidad de clubes alrededor del mundo se beneficien por aportar jugadores al evento.

La entidad considera que este modelo fortalece el ecosistema del fútbol internacional al reconocer el trabajo formativo y la inversión realizada por los equipos durante años en el desarrollo de los futbolistas.

La bolsa económica creció frente a Catar 2022

Los recursos destinados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá representan un crecimiento significativo respecto a la edición anterior.

La FIFA confirmó que el programa de compensación registra un aumento cercano al 70 % en comparación con el torneo disputado en Catar 2022. Del total de los fondos, una parte se distribuye durante la fase de grupos y el resto se asigna según el avance de los jugadores y sus selecciones en el campeonato.