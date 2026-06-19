México, primer equipo clasificado a la siguiente ronda del Mundial: así quedó el Grupo A

México clasifica a próxima ronda del Mundial / Getty Images / Manuel Velasquez - FIFA

Terminó la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. La jornada dejó a México como el primer clasificado a la siguiente ronda del campeonato, luego de su victoria sobre Corea del Sur por la mínima diferencia, mientras que República Checa y Sudáfrica igualaron a primer turno.

República Checa 1-1 Sudáfrica

A primer turno, en Atlanta, europeos y africanos igualaron 1-1. Lo comenzó ganando República Checa con anotación de Michal Sadinelik con un remate desde dentro del área tras pase de Alexander Sojka.

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Cuando todo parecía que se encaminaba para la victoria del equipo europeo, llegó el empate de los africanos. Penalti cometido por Pavel Sulc por un área dentro de la mano y Teboh Mokoea lo mandó a guardar.

Este resultado les permitió a ambos equipos sumar su primer punto en el campeonato. República Checa quedó en el tercer lugar, mientras que Sudáfrica es último.

México 1-0 Corea del Sur

El equipo de Javier Aguirre se impuso por la mínima diferencia sobre los asiáticos. El partido fue aburrido en general y el gol llegó por un error del arquero rival, luego de soltar el balón que le cayera a Luis Romo, quien con una volea remató al arco y la mandó a guardar.

México vence a Corea del Sur y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial: resumen del partido

Este resultado convirtió a México como el primer equipo clasificado a la fase de dieciseisavos de final del certamen al llegar a seis unidades. Cerrará la fase de grupos con República Checa y buscará quedarse con el primer lugar del Grupo A.

Posiciones del Grupo A del Mundial 2026

Pos Equipo PJ PTS DIF 1 México 2 6 +3 2 Corea del Sur 2 3 0 3 República Checa 2 1 -1 4 Sudáfrica 2 1 -1

Fecha 3 del Grupo A del Mundial

Se disputarán de manera simultánea los dos partidos correspondientes a la tercera jornada. Se jugarán de esta manera debido al fair play para definir los clasificados a la próxima ronda del campeonato.

Miércoles 24 de junio

- Sudáfrica vs. Corea del Sur / 8:00 p.m.

- República Checa vs. México / 8:00 p.m.