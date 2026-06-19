Lista de partidos del Mundial 2026 para este 20 y 21 de junio: hora Colombia y cómo verlos EN VIVO

Ya se disputaron una totalidad de 32 partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y este fin de semana del 20 y 21 de junio se jugarán 8 mas, con lo que se llegará a la cifra de 40 juegos cumplidos, de 104, del certamen.

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Ahora, en lo corrido del Mundial ya se han dado las pinceladas dignas de la envergadura de un torneo de esta magnitud: por ejemplo, Messi empatando a a Klose como máximo goleador de los mundiales con un triplete en el debut de Argentina contra Argelia.

También, los históricos empates de Cabo Verde y República Democrática del Congo contra España y Portugal, respectivamente, siendo estas últimas dos favoritas al título, y así muchos mas hitos que ha dejado este torneo que apenas está en su arranque.

Por este motivo, en Caracol Radio le hacemos el recuento de los 8 partidos que se jugarán este fin de semana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 para que pueda agendarse y no se los pierda. Le contamos.

¿Cuáles partidos del Mundial 2026 se jugarán este fin de semana del 20 y 21 de junio?

Sábado, 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia

El juego se disputará en el NRG Stadium, de Houston, en Estados Unidos, a las 12:00 del mediodía, hora Colombia. El juego abrirá la jornada del fin de semana.

‘La Naranja Mecánica’ se verá las caras contra los suecos comandados por Gyokeres, luego de haber empatado 2-2 contra Japón.

Los suecos, por su parte, buscarán su clasificación a la face de dieciseisavos, luego de que en la primera fecha derrotó 5-1 a Túnez.

Alemania vs. Costa de Marfil

Posteriormente, en el BMO Field, de Toronto, Canadá, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia, europeos y africanos, ambos ganadores de sus partidos en la fecha 1, se verán las caras para sacarse ventaja.

Alemania goleó 7-1 a la Selección de Curazao, mientras que Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador.

Ecuador vs. Curazao

Luego, será el turno de los dos cuadros que perdieron en la primera fecha.

El juego entre ambas naciones será en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Túnez vs. Japón

Finalmente, la jornada de sábado la cerrará la selección nipona, viendose las caras contra Túnez.

El partido se jugará en el Estadio BBVA, Guadalupe, México, y será a las 11:00 de la noche, hora Colombia.

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Domingo, 21 de junio

España vs. Arabia Saudita

Ya en la jornada dominical la Selección de España, favorita y seria candidata al título, abrirá la fecha enfrentando a la Selección de Arabia Saudita, teniendo la presión de ganar, pues en la primera fecha empató 1-1 contra Cabo Verde.

El partido entre europeos y árabes será en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia.

Bélgica vs. Irán

Después, los belgas se enfrentarán contra Irán, teniendo ambos la obligación, pues en los anteriores partidos, ambas escuadras se fueron con un empate.

Jugarán en el SoFi Stadium, de Inglewood, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

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Uruguay vs. Cabo Verde

Luego del juego entre belgas e iraníes, la Selección de Uruguay, también con presión después de haber empatado 1-1 contra Arabia Saudita, se verá las caras contra el combinado nacional de Cabo Verde.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, Estados Unidos, a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Finalmente, toda la jornada del fin de semana la cerrarán Nueva Zelanda y Egipto.

El partido será en el BC Place, de Vancouver, Canadá, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026 de este 20 y 21 de junio?

Pues bien, para enterarse de todos los partidos de este fin de semana del 20 y 21 de junio, usted puede acompañar la narración de los juegos por medio de la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto EN VIVO de los partidos en la página web de este mismo medio.

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Si usted lo prefiere, también puede ver los partidos en los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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