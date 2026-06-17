Los 10 récords que rompió Messi con su triplete ante Argelia: Superó a Klose, Pelé y Rivelino

Todos los récords que rompió Messi con su triplete ante Argelia: Superó a Klose, Palermo y Pelé. Getty Images

Lionel Messi juega su sexto Mundial en 2026 y, con los tres goles que le marcó a Argelia en el primer partido de Argentina, demostró que sigue estando vigente y dispuesto a romper todas las marcas establecidas en la competición.

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Además de romper récords con Argentina y convertirse en el máximo goleador histórico de la ‘Albiceleste’ (y el más longevo), con sus hitos deportivos Messi está superando en algunos registros a figuras históricas de la talla de Maradona, Rivelino, Klose e incluso Pelé.

Aunque los registros varían, los analistas y especialistas en estadística deportiva hablan de por lo menos 10 récords que rompió el astro argentino tan solo en el inicio de su participación en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

¿Cuáles son los récords de Lionel Messi en mundiales?

Entre los récords futbolísticos que se le atribuyen a Lionel Messi en mundiales de fútbol se encuentran los siguientes:

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Máximo goleador en la historia de los mundiales: Empató al alemán Miroslav Klose con 16 goles y quedó a solo uno de reinar en solitario. Primer jugador con al menos un partido en seis mundiales: Messi estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Norteamérica 2026). Primer jugador en anotar en cinco mundiales: comparte el récord con Cristiano Ronaldo, que no marcó en el primer partido de Portugal. Mayor brecha entre el primer y el último gol: Entre el primer y el último gol de Messi en mundiales han pasado 20 años. Más goles fuera del área: Messi superó con seis goles al ídolo brasileño Rivelino. Primero en marcarle a 11 selecciones diferentes: Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia. Más contribuciones directas a gol: Con 24 (16 goles + 8 asistencias), Messi superó la marca previa de 21 conseguida por Pelé. Jugador más veterano en anotar un doblete: con 38 años y 357 días. Jugador más veterano en anotar un triplete. Primer jugador en convertirle seis goles a selecciones africanas: Superó al soviético Oleg Salenko, con sus tres goles a Nigeria y tres a Argelia.

En el horizonte quedan aún más registros por destrozar para Lionel Messi en el Mundial, que quedó a las puertas de convertirse en el máximo asistidor en la historia (a una de empatar las 10 de Fritz Walter). También el rosarino está a punto de igualar la marca establecida por dos leyendas como Jairzinho y Just Fontaine, de marcar en seis partidos seguidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Argentina y cómo seguir el partido EN VIVO?

Los siguientes partidos de Lionel Messi con la selección de Argentina en el Mundial 2026 por fase de grupos son los siguientes:

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 12:00 p. m. (hora colombiana) en Dallas.

Lunes 22 de junio a las 12:00 p. m. (hora colombiana) en Dallas. Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en Dallas.

Puede seguir los partidos de Argentina en el Mundial 2026 escuchando la transmisión del encuentro en la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’, de Caracol Radio, y acompañar el minuto a minuto del juego en la página web.

Si lo prefiere, puede ver los partidos EN VIVO por las señales de Disney + y DSports.