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01 ago 2026 Actualizado 23:30

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Política

Abelardo de la Espriella designó a Ana María Rincón como nueva presidenta del Banco Agrario

La designación fue confirmada en el retiro espiritual que el gabinete del presidente electo realiza en la ciudad de Barranquilla.

Abelardo de la Espriella designa a Ana María Rincón como nueva presidenta del Banco Agrario

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Abelardo de la Espriella designa a Ana María Rincón como nueva presidenta del Banco Agrario
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No paran las designaciones para el nuevo Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Se trata de Ana María Rincón, quien será la próxima presidenta del Banco Agrario de Colombia.

La designación salió en medio del retiro espiritual que el presidente electo adelanta en Barranquilla con todos sus funcionarios y gabinete ministerial.

¿Quién es Ana María Rincón?

Ana María Rincón nació en Neiva, y es Administradora de Empresas con Especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas.

Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes entidades financieras.

En el ámbito político, fue representante a la Cámara por el partido de La U entre 2014-2018; y fue reelegida tras la muerte de su hijo Sergio Younes Rincón, mientras estaba en campaña.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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