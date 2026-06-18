Tribuna Club Barranquilla: Espacio donde ver los partidos del Mundial 2026 con música en vivo

Desde el miércoles 17 de junio hasta el viernes 19 de julio, Buchanan’s, Don Julio y Smirnoff dan vida a Tribuna Club, un espacio creado para transformar la experiencia de ver cada partido del Mundial organizado por la FIFA en una celebración que combina deporte, música, cultura y encuentros memorables.

Tribuna Club nace como una oportunidad donde miles de personas podrán reunirse para compartir la emoción de cada jornada del Mundial 2026 en pantalla gigante, disfrutar de experiencias gastronómicas y una programación artística que convertirá cada fecha en una experiencia distinta para cada asistente.

¿Qué artistas se presentan en Tribuna Club en Barranquilla?

Los asistentes de Tribuna Club en Barranquilla podrán disfrutar de los espectáculos que tienen preparados artistas nacionales y de talla internacional, de distintos géneros; desde música urbana pasando por salsa puertorriqueña hasta exponentes clásicos del vallenato, entre los que se encuentran.

Jerry Rivera

Tito Nieves

Maelo Ruiz

Luister La Voz

Hamilton

Lil Silvio & El Vega

Criss & Ronny

Diego Daza

Elder Dayán Díaz

Iván Villazón

Poncho Zuleta

La experiencia total de Tribuna Club estará a cargo de tres marcas que harán posible que miles de familias en Barranquilla puedan disfrutar del espacio que combina música, fútbol, cultura y experiencias gastronómicas.

¿Quiénes son los organizadores de tribuna Club de Barranquilla?

Buchanan’s lleva a Tribuna Club la esencia de su plataforma Volvamos en Familia, una invitación a vivir esta nueva etapa del fútbol junto a quienes siempre han estado presentes.

Inspirada en el valor de las segundas oportunidades y en las historias que han compartido leyendas del fútbol como Francisco Maturana, Mario Yepes y Faryd Mondragón. La marca creará espacios pensados para celebrar junto a la familia elegida, esos amigos que el fútbol convierte en parte de nuestra historia.

Por su parte, Don Julio llega inspirado en la espectacularidad fútbol y en la capacidad que tienen los grandes encuentros de convertirse en recuerdos especiales para cada persona. La marca busca elevar cada celebración a través de experiencias que transformen cada brindis en un momento digno de recordar, conectando la pasión que despierta el fútbol con el carácter y la autenticidad que definen al tequila Don Julio.

A su vez, Smirnoff es el encargado de poner el “sabor picante” a la fiesta. Esto través de su plataforma Spicy Polémica, la marca llevará la conversación más allá de los 90 minutos para conectar con la manera en que las nuevas generaciones viven este fenómeno cultural.

Los asistentes también podrán seguir las transmisiones y contenidos especiales desde las plataformas digitales de la marca, donde los debates, anécdotas y momentos virales serán protagonistas de una conversación tan entretenida como el partido mismo.

Otras actividades para hacer en Tribuna Club en Barranquilla

Adicionalmente, Tribuna Club contará con la presencia de distintos aliados que buscarán llevarle experiencias extras al público de Barranquilla.

Coca-Cola tendrá espacios para personalizar e intercambiar láminas, mientras Michelob Ultra se sumará a la celebración y Cucayo liderará una propuesta gastronómica diseñada para acompañar cada espacio.

Además, de la mano de Metroconcierto, el espacio se consolida como una plataforma de entretenimiento en vivo donde el fútbol y la música compartirán un mismo escenario.

¿Qué día Tribuna Club abre sus puertas en la ciudad de Barranquilla?

De jueves a domingo, Tribuna Club estará disponible para todos aquellos interesados que busquen una forma de vivir los partidos del Mundial 2026 diferente, además de jornadas especiales para los encuentros más esperados. Las entradas estarán disponibles a través de Metroticket y contarán con precios de preventa hasta completar el 30% del aforo.

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