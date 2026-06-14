Cordillera 2026 promete momentos históricos para varias generaciones

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Eduardo Santos, coordinador de medios de Páramo Presenta, destacó la importancia que ha adquirido el festival para Bogotá, consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes de la ciudad.

Recientemente, el Festival Cordillera dio a conocer su cartel oficial, que incluye artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Kany García y Andrés Cepeda, entre otros grandes exponentes de la música latina.

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Según Santos, el objetivo de esta edición es seguir acercando lo mejor de la música latinoamericana al público bogotano. Una de las grandes novedades será la participación de Andrés Cepeda durante los dos días del festival. Además, el evento marcará el esperado reencuentro de Poligamia, un momento que promete despertar la nostalgia de toda una generación.

Hablar del Codillera es recordar la última presentación de Toto la Momposina, quien eligió el escenario del festival en su primera edición en el 2022, concierto que marcó su despedida definitiva de los escenarios.

Más allá de un género musical específico, el Festival Cordillera se ha consolidado como un espacio para celebrar la diversidad de sonidos latinoamericanos, compartir con amigos y crear recuerdos inolvidables alrededor de la música.