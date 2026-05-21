DIRECTV y ETB se ponen la ‘10′ para que Bogotá pueda acceder a todos los partidos del Mundial 2026
Usuarios de ETB podrán acceder a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Conozca por dónde sintonizarlos y servicios incluidos en esta alianza aquí.
DIRECTV Colombia selló una alianza comercial con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para que sus clientes puedan acceder a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA por medio de los canales:
- DSPORTS.
- DSPORTS+.
- DSPORTS 2.
Estos canales, líderes en coberturas deportivas en la región del ecosistema de DIRECTV, potenciarán la experiencia de más de 85.000 usuarios de televisión distribuida a través de internet (IPTV) con la incorporación de un ampliado ecosistema de contenidos, plataformas digitales y soluciones de entretenimiento.
Diego Molano Vega, presidente de ETB, afirmó: “Gracias a esta alianza somos el único operador de fibra óptica que ofrecerá todos los partidos del mundial. Es un ejemplo de cómo en esta transformación de ETB llevamos una mejor oferta a nuestros clientes con alianzas de clase mundial”.
Así, ambas empresas consolidan una de las alianzas más ambiciosas para ofrecer una de las propuestas deportivas más completas del mercado.
Usuarios de ETB pueden acceder a series, películas y producciones exclusivas
Esta alianza marca un paso relevante para los usuarios de ETB, que ahora multiplicarán su experiencia en acceso a diversidad y calidad de contenidos sin costos adicionales.
Entre las plataformas incluidas se encuentra DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming con más de 10.000 títulos on demand entre películas, series, documentales y producciones exclusivas. Asimismo, accederán a Amazon Prime, con un amplio catálogo de series y películas reconocidas internacionalmente.
Añadido a esto, los clientes de ETB también podrán acceder a señales como:
- DSHOW, dedicada al entretenimiento, eventos especiales y la cobertura de conciertos y realities como Gran Hermano.
- DNEWS, la primera señal de noticias de Latinoamérica con cobertura diaria en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay.
- Escuela Plus, el canal de contenidos educativos promovidos por la Fundación Norma y Leo Werthein.
Daniel Llano, Country Head de DIRECTV Colombia, comentó respecto a este anuncio: “Esta integración permite incrementar considerablemente la propuesta de contenidos para miles de personas y familias colombianas, sobre la base de una oferta robusta que en DIRECTV y DGO venimos desarrollando hace muchos años, con contenidos de primer nivel, tecnología y plataformas digitales”.
La consolidación de la alianza comercial cumplió con los trámites regulatorios correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y luego inició una fase de coordinación técnica entre ambas compañías.