DIRECTV y ETB se ponen la ‘10′ para que Bogotá pueda acceder a todos los partidos del Mundial 2026

De fondo: Imágenes de una persona televisando un partido de fútbol (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y a la derecha el logo de DirecTV

DIRECTV Colombia selló una alianza comercial con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para que sus clientes puedan acceder a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA por medio de los canales:

DSPORTS.

DSPORTS+.

DSPORTS 2.

Estos canales, líderes en coberturas deportivas en la región del ecosistema de DIRECTV, potenciarán la experiencia de más de 85.000 usuarios de televisión distribuida a través de internet (IPTV) con la incorporación de un ampliado ecosistema de contenidos, plataformas digitales y soluciones de entretenimiento.

Diego Molano Vega, presidente de ETB, afirmó: “Gracias a esta alianza somos el único operador de fibra óptica que ofrecerá todos los partidos del mundial. Es un ejemplo de cómo en esta transformación de ETB llevamos una mejor oferta a nuestros clientes con alianzas de clase mundial”.

Diego Molano Vega, presidente de ETB y exministro de las TIC junto a Daniel Llano, Country Head de DIRECTV Colombia (Crédito: DirecTV/ETB) Ampliar Diego Molano Vega, presidente de ETB y exministro de las TIC junto a Daniel Llano, Country Head de DIRECTV Colombia (Crédito: DirecTV/ETB) Cerrar

Así, ambas empresas consolidan una de las alianzas más ambiciosas para ofrecer una de las propuestas deportivas más completas del mercado.

Usuarios de ETB pueden acceder a series, películas y producciones exclusivas

Esta alianza marca un paso relevante para los usuarios de ETB, que ahora multiplicarán su experiencia en acceso a diversidad y calidad de contenidos sin costos adicionales.

Entre las plataformas incluidas se encuentra DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming con más de 10.000 títulos on demand entre películas, series, documentales y producciones exclusivas. Asimismo, accederán a Amazon Prime, con un amplio catálogo de series y películas reconocidas internacionalmente.

Añadido a esto, los clientes de ETB también podrán acceder a señales como:

DSHOW , dedicada al entretenimiento, eventos especiales y la cobertura de conciertos y realities como Gran Hermano.

, dedicada al entretenimiento, eventos especiales y la cobertura de conciertos y realities como Gran Hermano. DNEWS , la primera señal de noticias de Latinoamérica con cobertura diaria en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay.

, la primera señal de noticias de Latinoamérica con cobertura diaria en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Escuela Plus, el canal de contenidos educativos promovidos por la Fundación Norma y Leo Werthein.

Daniel Llano, Country Head de DIRECTV Colombia, comentó respecto a este anuncio: “Esta integración permite incrementar considerablemente la propuesta de contenidos para miles de personas y familias colombianas, sobre la base de una oferta robusta que en DIRECTV y DGO venimos desarrollando hace muchos años, con contenidos de primer nivel, tecnología y plataformas digitales”.

La consolidación de la alianza comercial cumplió con los trámites regulatorios correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y luego inició una fase de coordinación técnica entre ambas compañías.