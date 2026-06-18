La SAE entregó a la Universidad del Atlántico inmueble que perteneció al Clan Nasser Arana

La Universidad del Atlántico recibió un inmueble que perteneció al Clan Nasser Arana, una organización vinculada al narcotráfico en la región Caribe, como parte de una entrega realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para fortalecer la Facultad de Bellas Artes.

La entrega se realizó en el marco de la conmemoración de los 86 años de la institución educativa y permitirá avanzar en la consolidación del denominado Circuito de El Prado, un proyecto orientado a ampliar la infraestructura académica y cultural de la universidad.

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El inmueble, de más de 1.268 metros cuadrados y con un avalúo superior a los $3.464 millones, perteneció a la organización liderada por Julio César Nasser, conocido con el alias de “El Turco”, considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en la Costa Caribe.

Predio fortalecerá la facultad de Bellas Artes

Según la SAE, el predio será destinado al fortalecimiento de la Facultad de Bellas Artes, que actualmente cuenta con cinco programas de formación artística, más de 800 estudiantes, 129 docentes y 23 semilleros de investigación.

Las nuevas instalaciones albergarán salones para clases de música, cubículos para instrumentos, laboratorios especializados, aulas teóricas y otros espacios destinados a la formación, la investigación y la creación cultural.

La universidad destacó que la ubicación estratégica y el valor patrimonial del inmueble contribuirán al fortalecimiento del corredor cultural de Barranquilla y a la consolidación de la Facultad de Bellas Artes como un referente de formación artística en la región Caribe.

Con esta entrega, la SAE señaló que continúa su estrategia de transformar bienes provenientes de actividades ilícitas en proyectos con impacto social, educativo y cultural.