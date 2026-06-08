Todo lo que debe saber del Mundial 2026: sedes, partidos, grupos y otros detalles

¡Se acabó la espera! El próximo jueves 11 de junio se dará inicio a una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA. Durante 39 días se disputarán 104 partidos, distribuidos en 16 sedes de los tres países anfitriones.

Por primera vez, el torneo contará con la participación de 48 selecciones, organizadas en 12 grupos; para esta edición hay cuatro de ellas, Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, que jugarán por primera vez una Copa Mundial.

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Sedes del Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el mundial se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y contará con 16 sedes, siendo el mayor número desde el mundial de Corea/ Japón del 2002.

Canadá con dos sedes: el Estadio Toronto, con una capacidad de 45.000 espectadores y el Estadio BC Place Vancouver, con un aforo de 54.000 asistentes.

el Estadio Toronto, con una capacidad de 45.000 espectadores y el Estadio BC Place Vancouver, con un aforo de 54.000 asistentes. México contará con tres sedes: el Estadio Ciudad de México, con capacidad de 83.000 espectadores; el Estadio Guadalajara, con capacidad de 48 mil espectadores y el Estadio Monterrrey, con aforo de 53.500 asistentes.

el Estadio Ciudad de México, con capacidad de 83.000 espectadores; el Estadio Guadalajara, con capacidad de 48 mil espectadores y el Estadio Monterrrey, con aforo de 53.500 asistentes. Estados Unidos contará con 11 sedes en ciudades como Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Partido inaugural del Mundial 2026

El partido inagural del mundial 2026 se jugará el próximo jueves 11 de junio entre la selección mexicana y Sudáfrica, desde las 2:00 p.m., hora colombiana.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, con capacidad de 83.000 espectadores. Este recinto que albergó las finales y los partidos inaugurales de los mundiales de 1970 y 1986.

Grupos del Mundial 2026

Las selecciones se organizarán en 12 grupos, cada uno con 4 equipos:

Grupo A: México - Sudáfrica - Corea del Sur - Chequia.

México - Sudáfrica - Corea del Sur - Chequia. Grupo B: Canadá - Bosnia y Herzegovina - Qatar - Suiza.

Canadá - Bosnia y Herzegovina - Qatar - Suiza. Grupo C: Brasil - Marruecos - Haití - Escocia.

Brasil - Marruecos - Haití - Escocia. Grupo D: Estados Unidos - Paraguay - Australia - Turquía.

Estados Unidos - Paraguay - Australia - Turquía. Grupo E: Alemania - Curazao - Costa de Marfil - Ecuador.

Alemania - Curazao - Costa de Marfil - Ecuador. Grupo F: Países Bajos - Japón - Suecia - Túnez.

Países Bajos - Japón - Suecia - Túnez. Grupo G: Bélgica - Egipto - Irán - Nueva Zelanda.

Bélgica - Egipto - Irán - Nueva Zelanda. Grupo H: España - Cabo Verde - Arabia Saudita - Uruguay.

España - Cabo Verde - Arabia Saudita - Uruguay. Grupo I: Francia - Senegal - Irak - Noruega.

Francia - Senegal - Irak - Noruega. Grupo J: Argentina - Argelia - Austria - Jordania.

Argentina - Argelia - Austria - Jordania. Grupo K: Portugal - Congo - Uzbekistán - Colombia.



