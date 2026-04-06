Los sitios turísticos y emblemáticos que reflejan el progreso de Barranquilla en su cumpleaños 213

Panorámica del Malecón del Río y la Luna del Río. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

En el marco de sus 213 años de fundación, Barranquilla sigue demostrando que es una de las ciudades más importantes del país, gracias a su crecimiento urbanístico, su riqueza cultural y su proyección turística.

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Durante la última década, la capital del Atlántico ha fortalecido su oferta de espacios públicos y monumentos que hoy se han convertido en referentes para visitantes nacionales e internacionales. Entre ellos sobresale el Gran Malecón del Río, considerado uno de los proyectos de renovación urbana más destacados de Colombia, que conecta a la ciudad con el río Magdalena a través de zonas gastronómicas, deportivas y culturales.

La ciudad que le abrió sus ventanas al mundo

Uno de los símbolos más fotografiados es la Ventana al Mundo, una colorida estructura de gran tamaño que representa la apertura de la ciudad hacia el desarrollo y la inversión.

La Ventana al Mundo - Getty Images / Mabelin Santos Ampliar La Ventana al Mundo - Getty Images / Mabelin Santos Cerrar

Ubicada en la glorieta de la vía al corredor portuario, esta obra se ha convertido en punto obligado para quienes desean capturar una imagen representativa de Barranquilla. Su diseño moderno y su iluminación nocturna la han consolidado como uno de los íconos visuales más reconocidos del Caribe colombiano.

La Ventana al Mundo no solo simboliza progreso, sino también identidad colectiva. El monumento fue concebido como una muestra del dinamismo económico de la ciudad y su vocación industrial y comercial. Con el paso del tiempo, el sitio se ha transformado en escenario de encuentros, celebraciones navideñas y eventos culturales.

Ventana de Campeones: el monumento construido en homenaje al Junior de Barranquilla. Foto: Tecnoglass. Ampliar Ventana de Campeones: el monumento construido en homenaje al Junior de Barranquilla. Foto: Tecnoglass. Cerrar

Otro atractivo destacado es la Ventana de Campeones, conocida popularmente como la “Aleta del Tiburón”, en homenaje al Junior de Barranquilla. Este monumento resalta la pasión futbolera de la ciudad y se ha convertido en lugar de encuentro para los aficionados que celebran los triunfos del club rojiblanco. Su diseño representa la fuerza y la tradición deportiva que caracteriza a Barranquilla.

Turismo sostenible

Sendero manglar en el Ecoparque Mallorquín. Cortesía: Alcaldía de Barranquilla Ampliar Sendero manglar en el Ecoparque Mallorquín. Cortesía: Alcaldía de Barranquilla Cerrar

En materia de naturaleza y turismo ecológico, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se posiciona como uno de los espacios más atractivos para el avistamiento de aves y el contacto con el medio ambiente. Este lugar permite apreciar la biodiversidad de la zona costera y ofrece senderos ideales para caminatas, convirtiéndose en una alternativa de turismo sostenible cerca de la ciudad.

Puerto Mocho. Foto: Alcaldía de Barranquilla. Ampliar Puerto Mocho. Foto: Alcaldía de Barranquilla. Cerrar

A pocos kilómetros también se encuentra el Puerto Mocho, una de las playas más tradicionales del área metropolitana, recientemente renovada para recibir visitantes con mejores condiciones de acceso e infraestructura. Este destino se ha convertido en una opción ideal para disfrutar del mar Caribe y ampliar la oferta turística de Barranquilla más allá de sus escenarios urbanos.

Monumentos que destacan la identidad cultural

Dentro de los monumentos más representativos se encuentra la estatua de Shakira, ubicada en el Gran Malecón del Río, como homenaje a la artista barranquillera más influyente a nivel mundial. También sobresale el monumento al Joe Arroyo, situado en el Parque de los Músicos, que recuerda el legado del intérprete de “La Rebelión”.

Igualmente, la escultura de Esthercita Forero, conocida como la “Novia de Barranquilla”, se encuentra en la carrera 43 con calle 74, resaltando el aporte musical de una de las figuras más importantes de la ciudad. A estos se suman representaciones de figuras del Carnaval como Laidy Orozco, que evocan la tradición festiva que ha dado reconocimiento internacional a la ciudad.

A sus 213 años, Barranquilla continúa proyectándose como destino turístico y cultural, integrando naturaleza, deporte, arte y modernidad en espacios que reflejan la transformación que vive la ciudad y que la posicionan como una de las más atractivas del Caribe colombiano.