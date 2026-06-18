Sin luz y sin ventas: el reclamo de comerciantes en el centro de Barranquilla

Los comerciantes del centro de Barranquilla protestaron este jueves por la falta de servicio eléctrico que, según denuncian, completa cinco días afectando a varios establecimientos ubicados en la carrera 44, entre el Paseo Bolívar y la calle 35.

Gabriel Navarro, director de Asocentro, aseguró que la situación persiste pese a los compromisos adquiridos por la empresa prestadora del servicio.

“Desde hace cinco días nos encontramos sin fluido eléctrico en el sector de la carrera 44, entre Paseo Bolívar y calle 35”, manifestó.

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Navarro explicó que previamente habían sostenido conversaciones con representantes de la empresa Air-e y que una inspección confirmó el daño en la infraestructura eléctrica.

“Ya habíamos dialogado con los directivos de la empresa Air-e, fueron ayer (miércoles) a revisar, efectivamente se quemó el transformador de esos locales comerciales”, señaló.

Según indicó, la compañía se comprometió a realizar el reemplazo del equipo durante la noche, pero los trabajos no se ejecutaron.

“Quedaron que lo iban a cambiar ayer en la noche y no lo hicieron”, afirmó.

Ante el incumplimiento, los comerciantes volvieron a manifestarse y realizaron cierres viales en el sector.

“Hoy otra vez se está cerrando la vía porque no le están cumpliendo a los comerciantes”, expresó.

Situación complica las ventas de los comerciantes

El dirigente gremial advirtió que la situación ocurre en una fecha considerada importante para la actividad comercial del centro de la ciudad.

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“Este día es clave para los comerciantes del centro de Barranquilla, toda vez que ganó la selección Colombia y esperamos que los barranquilleros y atlanticenses vengan al centro a seguir haciendo sus compras, a comprar camisetas de Colombia”, dijo.

Finalmente, Navarro señaló que la falta de energía está afectando directamente los ingresos de los comerciantes.

“Estas son piedras de tropiezo que afectan el bolsillo de los comerciantes, la comida de su familia y demás”, concluyó.