Coca-Cola y Panini lanzan una hoja exclusiva para el álbum del Mundial 2026

A partir de la semana del 20 de abril estará disponible la colección especial de Coca-Cola y Panini: una hoja exclusiva de 14 figuras que podrán conseguirse en las presentaciones familiares de la marca.

¿Cómo conseguir las láminas exclusivas de Coca-Cola?

Las 14 figuras podrán encontrarse en las etiquetas de las botellas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero de 1,5 litros, con una lámina por botella, y están destinadas a completar una página especial dentro del álbum oficial del Mundial 2026.

Los jugadores que hacen parte de esta colección son: Lamine Yamal (España), Federico Valverde (Uruguay), Lautaro Martínez (Argentina), Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Joško Gvardiol (Croacia), Alphonso Davies (Canadá), Joshua Kimmich (Alemania), Santiago Giménez (México), Virgil van Dijk (Países Bajos), Emiliano Martínez (Argentina), Jefferson Lerma (Colombia), Raúl Jiménez (México) y Enner Valencia (Ecuador).

El álbum Panini del Mundial 2026, una tradición que une generaciones.

La edición 2026 es la número 15 en la historia de la colección oficial de Panini, con 980 estampillas distribuidas en 112 páginas. El lanzamiento oficial en Colombia está programado para el 1 de mayo, con distribución masiva en tiendas físicas desde los primeros días de ese mes.

“Durante generaciones, completar el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA ha sido una de las formas más significativas en que los fans se conectan con el torneo”, afirmó María Teresa Pérez, directora senior de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Por su parte, Ivam Ataide Faria, director general de Panini, destacó el valor simbólico de la alianza: “Las láminas Panini son más que coleccionables: son una tradición compartida que conecta generaciones de fans con la Copa Mundial de la FIFA y se convierten en tesoros para quienes completan el álbum”. La colección ha acompañado todas las Copas del Mundo desde 1970.

Con esta propuesta, Coca-Cola se suma al camino de los fans que ya se alistan para el Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.