Fondo Mejores Saber Pro 2026 - 2: 10 mejores puntajes podrán estudiar posgrados gratis; LINK oficial

Universidades con mejores resultados pruebas Saber Pro 2025: Superaron a Los Andes y la Nacional. Getty Images

El Ministerio de Educación lanzó oficialmente la convocatoria 2026-2 del Fondo Mejores Saber Pro. Este programa beneficia la excelencia académica del país, financiando el 100% de la matrícula en programas de especializaciones, maestrías o doctorados.

La iniciativa está dirigida a los 10 profesionales que lograron obtener los puntajes más altos a nivel nacional en el examen Saber Pro.

Los 10 cupos que se otorgarán para acceder a este fondo cubren:

Gastos del 100 % del valor de la matrícula de su posgrado, ya sea especialización, maestría o doctorado (iniciando financiación en el segundo semestre de 2026).

Apoyo económico para gastos de sostenimiento (transporte y material educativo).

Además de cubrir el costo total de la matrícula, el fondo contempla un apoyo de sostenimiento para estudiantes con insuficiencia económica. Los montos asignados por semestre se definen de la siguiente manera:

“Respecto a los gastos de sostenimiento, los cuales debe solicitar el beneficiario del fondo, cubre 2 salarios mínimos (SMMLV) por semestre si el estudiante estudia en la misma ciudad o departamento de residencia. Si la persona estudia fuera de su departamento donde habita, este apoyo será de 4 salarios mínimos. Dicho sostenimiento se otorgará a quienes mediante declaración juramentada ante notario público demuestren insuficiencia económica”.

Requisitos para el Fondo Mejores Saber Pro

El Fondo está dirigido a las y los colombianos que estén dentro del listado de los mejores resultados del examen de Estado Saber Pro que publica el ICFES, que además cumplan con los siguientes requisitos:

Nacionalidad: Ser colombiano de nacimiento.

Ser colombiano de nacimiento. Excelencia académica: Estar incluido en los listados de mejores resultados del examen Saber Pro publicados por el ICFES.

Estar incluido en los listados de mejores resultados del examen Saber Pro publicados por el ICFES. Reciprocidad de grado: Haber obtenido el título de pregrado durante los dos años anteriores al inicio de la convocatoria.

Haber obtenido el título de pregrado durante los dos años anteriores al inicio de la convocatoria. Los aspirantes, además, deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 2.5.3.4.3.4.2 del Decreto 2029 de 2015 compilado en el Decreto 1075 de 2015.

Listado oficial: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/acerca-del-examen-saber-pro/resultados-del-examen-saber-pro/

¿Cómo inscribirse en la convocatoria?

Según el cronograma oficial, del 16 de junio al 30 de julio estará abierta la etapa de inscripciones que financia el Ministerio de Educación Nacional y administra el ICETEX.

La financiación de los estudios de posgrado se otorgará a partir del segundo semestre de 2026.

Las personas interesadas en postularse podrán conocer toda la información de esta convocatoria en el sitio web del ICETEX, en https://web.icetex.gov.co/es/-/mejores_saber_pro

En la sección ‘Formulario de solicitud’, los aspirantes deberán inscribirse para participar en el proceso de selección. También en el sitio web pueden consultar el Decreto 2029 de 2015.

Cupos por áreas de conocimiento

Tal como confirmó el Ministerio de Educación, los 10 cupos se distribuirán estratégicamente entre las diversas áreas del conocimiento:

Agronomía, Veterinaria y afines: Dos cupos. Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política: Un cupo. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines: Un cupo. Matemática y Ciencias Naturales: Un cupo. Ciencias de la Educación: Un cupo. Bellas Artes: Un cupo. Ciencias de la Salud: Un cupo. Economía, Administración, Contaduría y afines: Un cupo. Humanidades y Ciencias Religiosas: Un cupo.

Por último, conviene mencionar que la financiación de este programa es condonable; para ello, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Culminar satisfactoriamente sus estudios de posgrado.

Obtener el título académico correspondiente.

Solicitar formalmente el beneficio de condonación ante el Icetex dentro de los doce meses posteriores a la fecha de su grado.

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