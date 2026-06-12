DANE lanzó 10 cursos gratuitos y con certificación oficial: plazo para inscribirse y link oficial
Todos los cursos son completamente gratuitos y ofrecen certificación oficial, que respalda el aprendizaje.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ofrece 10 cursos gratuitos y certificados para que las personas puedan desarrollar sus habilidades en producción, análisis y uso de información estadística.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de junio y se realizarán en modalidad virtual. Cada persona puede inscribirse en hasta 2 cursos.
La oferta de cursos virtuales del DANE está diseñada para fortalecer el Sistema Nacional de Estadística - SEN, así como para proporcionar herramientas que faciliten la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística.
Las personas que se inscriban podrán adquirir habilidades para entender aspectos técnicos y metodológicos de la producción de información estadística.
Todos los cursos son completamente gratuitos y ofrecen certificación oficial, que respalda el aprendizaje. Al ser virtuales, permite que las personas aprendan a su propio ritmo. Cada programa detalla las horas estimadas de dedicación.
LINK OFICIAL: https://www.sen.gov.co/servicios/aula-digital
10 cursos virtuales y gratuitos del DANE
Diseño y construcción de indicadores
- Desarrollar competencias que permitan a los estudiantes comprender, diseñar, construir e interpretar los indicadores a partir de herramientas técnicas y prácticas, en el marco de la Planificación Estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 30 horas
Proceso estadístico
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que fortalezcan un marco de referencia estándar y una terminología armonizada para modernizar los procesos de producción estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 40 horas
Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico
- Propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con la aplicación de la metodología de diagnóstico de registros administrativos del DANE, la cual pretende fortalecer y potenciar su aprovechamiento estadístico, a partir del mejoramiento de la calidad y coherencia de los datos; impulsando de esta forma su uso en la producción, difusión y uso de las estadísticas oficiales.
- Tiempo estimado de dedicación: 40 horas
Condiciones para la evaluación de la calidad estadística
- Dar a conocer los aspectos generales que deben tener en cuenta las entidades del Sistema Estadístico Nacional, frente a las condiciones que rigen el proceso de evaluación y certificación de la calidad estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 40 horas
Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística
- Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 45 horas
Metodología de formulación de un plan estadístico
- Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes formular un plan estadístico, a partir de herramientas técnicas y prácticas en el marco de la Planificación estadística y su articulación con la Política de Gestión de Información Estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 40 horas
Marco de Aseguramiento de la calidad para Colombia (MAC)
- Dar a conocer el Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC), sus antecedentes, principios, conceptos, estructura y utilidad, como medio para el cumplimiento de los estándares en cada uno de los aspectos que definen la calidad.
- Tiempo estimado de dedicación: 16 horas
Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020
- Obtener conocimientos sobre la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, que permitan adquirir competencias para su manejo, interpretación y aplicación en la producción de información estadística.
- Tiempo estimado de dedicación: 40 horas
Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico
- Promover la aplicación de las buenas prácticas para la configuración de registros administrativos que generen valor, al satisfacer las necesidades administrativas y estadísticas del responsable y de los usuarios de los datos.
- Tiempo estimado de dedicación: 20 horas
Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística
- Valorar la importancia de los datos ciudadanos y de la participación informada en la sociedad; comprender los principios básicos de la cultura estadística y del Sistema Estadístico Nacional (SEN); y reconocer fundamentos éticos, metodológicos y técnicos esenciales para la generación, gestión y aprovechamiento de estos datos, con el fin de promover una cultura de datos participativa en Colombia.
- Tiempo estimado de dedicación: 20 horas
Formulario de inscripción aquí
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...