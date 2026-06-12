DANE lanzó 10 cursos gratuitos y con certificación oficial: plazo para inscribirse y link oficial

El DANE abrió cursos de estadística, gratis y con certificado: Consulte las fechas de inscripción. Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ofrece 10 cursos gratuitos y certificados para que las personas puedan desarrollar sus habilidades en producción, análisis y uso de información estadística.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de junio y se realizarán en modalidad virtual. Cada persona puede inscribirse en hasta 2 cursos.

La oferta de cursos virtuales del DANE está diseñada para fortalecer el Sistema Nacional de Estadística - SEN, así como para proporcionar herramientas que faciliten la implementación de la Política de Gestión de Información Estadística.

Las personas que se inscriban podrán adquirir habilidades para entender aspectos técnicos y metodológicos de la producción de información estadística.

Todos los cursos son completamente gratuitos y ofrecen certificación oficial, que respalda el aprendizaje. Al ser virtuales, permite que las personas aprendan a su propio ritmo. Cada programa detalla las horas estimadas de dedicación.

10 cursos virtuales y gratuitos del DANE

Diseño y construcción de indicadores

Desarrollar competencias que permitan a los estudiantes comprender, diseñar, construir e interpretar los indicadores a partir de herramientas técnicas y prácticas, en el marco de la Planificación Estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 30 horas

Proceso estadístico

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que fortalezcan un marco de referencia estándar y una terminología armonizada para modernizar los procesos de producción estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 40 horas

Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico

Propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con la aplicación de la metodología de diagnóstico de registros administrativos del DANE, la cual pretende fortalecer y potenciar su aprovechamiento estadístico, a partir del mejoramiento de la calidad y coherencia de los datos; impulsando de esta forma su uso en la producción, difusión y uso de las estadísticas oficiales.

Tiempo estimado de dedicación: 40 horas

Condiciones para la evaluación de la calidad estadística

Dar a conocer los aspectos generales que deben tener en cuenta las entidades del Sistema Estadístico Nacional, frente a las condiciones que rigen el proceso de evaluación y certificación de la calidad estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 40 horas

Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 45 horas

Metodología de formulación de un plan estadístico

Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes formular un plan estadístico, a partir de herramientas técnicas y prácticas en el marco de la Planificación estadística y su articulación con la Política de Gestión de Información Estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 40 horas

Marco de Aseguramiento de la calidad para Colombia (MAC)

Dar a conocer el Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC), sus antecedentes, principios, conceptos, estructura y utilidad, como medio para el cumplimiento de los estándares en cada uno de los aspectos que definen la calidad.

Tiempo estimado de dedicación: 16 horas

Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020

Obtener conocimientos sobre la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, que permitan adquirir competencias para su manejo, interpretación y aplicación en la producción de información estadística.

Tiempo estimado de dedicación: 40 horas

Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico

Promover la aplicación de las buenas prácticas para la configuración de registros administrativos que generen valor, al satisfacer las necesidades administrativas y estadísticas del responsable y de los usuarios de los datos.

Tiempo estimado de dedicación: 20 horas

Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística

Valorar la importancia de los datos ciudadanos y de la participación informada en la sociedad; comprender los principios básicos de la cultura estadística y del Sistema Estadístico Nacional (SEN); y reconocer fundamentos éticos, metodológicos y técnicos esenciales para la generación, gestión y aprovechamiento de estos datos, con el fin de promover una cultura de datos participativa en Colombia.

Tiempo estimado de dedicación: 20 horas

Formulario de inscripción aquí