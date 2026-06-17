CNE levantó definitivamente medidas cautelares que afectaban a la firma Atlas Intel

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA). / CNE

Tras una sesión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se desarrolló en la tarde de este miércoles, 17 de junio, se tomó la decisión de levantar definitivamente las medidas cautelares contra Atlas Intel, que afectaban sus operaciones para el desarrollo y publicación de encuestas.

Es de recordar que la firma logró publicar encuestas durante este proceso electoral porque la medida, que había tomado inicialmente la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, se encontraba suspendida.

Ahora, el CNE resolvió el asunto de fondo hasta este miércoles, a sólo cuatro días de que los colombianos asistan a las urnas para la segunda vuelta presidencial.

Es de recordar que entre la razones del despacho de Márquez para haber castigado se argumentó que los estudios no representarían un encuesta, sino un sondeo.

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