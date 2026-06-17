CNE levantó definitivamente medidas cautelares que afectaban a la firma Atlas Intel
El CNE levantó de manera definitiva las medidas cautelares que afectaban a la firma encuestadora Atlas Intel, y queda habilitada nuevamente, con plenas garantías, para hacer encuestas electorales.
Tras una sesión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se desarrolló en la tarde de este miércoles, 17 de junio, se tomó la decisión de levantar definitivamente las medidas cautelares contra Atlas Intel, que afectaban sus operaciones para el desarrollo y publicación de encuestas.
Es de recordar que la firma logró publicar encuestas durante este proceso electoral porque la medida, que había tomado inicialmente la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, se encontraba suspendida.
Ahora, el CNE resolvió el asunto de fondo hasta este miércoles, a sólo cuatro días de que los colombianos asistan a las urnas para la segunda vuelta presidencial.
Es de recordar que entre la razones del despacho de Márquez para haber castigado se argumentó que los estudios no representarían un encuesta, sino un sondeo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...