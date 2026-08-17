Una semana después del terremoto: Colombia sigue levantándose entre las ruinas

Se cumple una semana del terremoto. Siete días después, en las zonas más afectadas todavía se recogen los pedazos de una tragedia que cambió la vida de miles de familias. Quedaron viviendas destruidas, edificios afectados, personas que tuvieron que salir con lo puesto y comunidades que todavía intentan recuperar algo de lo que tenían. Pero entre las imágenes más duras de esta semana también apareció otra historia: la de un país que comenzó a movilizarse para ayudar.

Fue ahí cuando empezó a crecer la solidaridad. Desde diferentes lugares comenzaron a salir camiones, camionetas y vehículos particulares cargados con agua, alimentos, ropa, medicamentos y elementos de primera necesidad. Hubo puntos de recolección, personas que llegaron con una bolsa y otras que lograron llenar vehículos completos. Las ayudas comenzaron a recorrer carreteras buscando a las poblaciones más golpeadas y, donde llegar por tierra era más difícil, hubo que hacerlo desde el aire.

En los municipios afectados, la respuesta también nació entre los propios vecinos. Unos comenzaron a cocinar para quienes se habían quedado sin casa; otros prestaron sus manos para retirar escombros. En Riosucio, una olla comunitaria terminó reuniendo alrededor de la comida a quienes lo habían perdido todo. En Anserma, mientras decenas de viviendas habían quedado destruidas, las familias se organizaron para ayudarse unas a otras. En otros puntos aparecieron carpas, centros de acopio y lugares improvisados para recibir y repartir lo que seguía llegando.

Y en medio de esa movilización estuvieron quienes asumieron las tareas más difíciles de la emergencia. Bomberos, Defensa Civil, organismos de socorro, Fuerzas Militares y Policía trabajaron junto a las comunidades. Cuando todavía existía la posibilidad de encontrar personas atrapadas, los equipos especializados entraron a las estructuras colapsadas. Hubo jornadas durante el día y la noche, maquinaria removiendo enormes bloques y rescatistas avanzando donde cada movimiento tenía que hacerse con cuidado.

También estuvieron los perros. Trece caninos especializados, junto con 600 militares de búsqueda y rescate, participaron en las labores sobre estructuras colapsadas. Fueron días en los que una señal podía cambiarlo todo y en los que soldados, policías, bomberos y ciudadanos terminaron compartiendo el mismo espacio y el mismo propósito: encontrar, rescatar y ayudar.

La emergencia también se trasladó a los aeropuertos. Aeronaves militares despegaron con rescatistas, médicos, perros y equipos y regresaron con heridos que necesitaban atención. Entre los evacuados hubo menores de edad y hasta un bebé de apenas un mes. Después, cuando la necesidad comenzó a ser también alimentar y abastecer a quienes habían sobrevivido, esos vuelos se llenaron de ayuda humanitaria.

Así transcurrió una semana en la que la respuesta creció al mismo tiempo que se conocía la magnitud de los daños. 9.700 hombres fueron desplegados en labores de seguridad, 600 militares participaron en búsqueda y rescate, 13 caninos especializados fueron empleados, 27 aeronaves estuvieron al servicio de la emergencia y 110 toneladas de carga fueron movilizadas.

Pero detrás de esas toneladas hubo miles de manos. Las de quienes donaron un mercado a kilómetros de distancia; las de quienes cargaron un camión para emprender el viaje; las de pilotos y tripulaciones que mantuvieron el puente aéreo; las de soldados y policías descargando ayudas; las de los organismos de socorro trabajando entre los escombros y las de los propios damnificados ayudando a un vecino cuando ellos también lo habían perdido casi todo.

Una semana después, lo más difícil apenas comienza. Cuando se retiren las máquinas, desaparezcan los puestos de emergencia y las ciudades dejen de ser noticia, quedarán familias que tendrán que reconstruir no solo sus casas, sino también sus vidas. El terremoto ya tiene una fecha en el calendario: 10 de agosto. Para quienes lo perdieron todo, en cambio, todavía no tiene una fecha de final.

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