ICETEX ofrece condonación de entre el 60% y el 80% de crédito adeudado: conozca cómo aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) habilitó dentro del plan de Oportunidades 2026, el mismo que, según la entidad, pretende beneficiar a personas que tengan dificultades en el pago de sus créditos educativos.

Dicha política de condonación se dio a conocer el pasado 9 de junio, por medio de la página oficial de la institución, donde mencionó que quienes se acojan a esta medida y la cumplan, podrían recibir un alivio económico entre el 60% y el 80% del capital que tengan en deuda, y hasta un 100% de intereses corrientes que tengan vencidos y estén en mora.

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Esta normativa está focalizada en personas que desde el 31 de diciembre cuenten registrada como castigada su cartera, siendo válida para créditos que sean de recursos propios del ICETEX.

También aplicando para créditos de los fondos administrados de la entidad, así como de sus alianzas, con mora superior a 361 días y con previa autorización de la junta administradora u órgano competente.

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Medida que estará disponible desde el 9 de junio hasta finalizar la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del actual gobierno, para que los interesados contacten con la entidad, logren un acuerdo y plan de pagos que durará entre 1 y hasta 36 meses.

“Al cumplir el acuerdo con el ICETEX, la entidad condonará entre el 60 % y el 80 % del capital de su deuda, así como hasta la totalidad de los intereses corrientes vencidos y moratorios. “El porcentaje de condonación se definirá de acuerdo con la duración del plan de pago que acuerden, el valor adeudado y el tipo de población a la que pertenezca el beneficiario”, mencionó la entidad.

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¿Cómo aplicar al plan de oportunidades ofrecido por el ICETEX?

Las personas que presentan cartera castigada al 31 de diciembre del 2025 podrán aplicar a este beneficio entrando al portal web del ICETEX (https://web.icetex.gov.co/portal) y buscar el banner que dice Plan de Oportunidades Cartera Castigada y conozca toda la información.

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También existe la alternativa de comunicarse desde cualquier punto del país a la línea gratuita nacional 018000119716 desde un teléfono fijo o la ciudad de Bogotá (601) 7490211, o desde estos canales de atención:

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Videollamada

“Es una excelente oportunidad para extinguir la deuda, recibir del ICETEX reporte positivo ante las centrales de riesgo y normalizar su cartera con la entidad”, resaltó el presidente de ICETEX, Álvaro Uriquijo.

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