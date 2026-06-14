SENA abre cursos GRATIS de contabilidad de 48 horas virtuales: requisitos y pasos para inscribirse

Actualmente, la contabilidad continúa siendo una de las áreas más demandadas por empresas y organizaciones debido a su papel clave en la gestión financiera, el control de recursos y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Con el propósito de fortalecer las competencias de los colombianos en este campo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene disponible una oferta de cursos gratuitos dirigidos a quienes buscan ampliar sus conocimientos o mejorar su perfil profesional.

Estos programas están diseñados para personas interesadas en adquirir habilidades relacionadas con registros contables, presupuestos, costos y manejo de recursos financieros. Además, cuentan con modalidades virtuales y presenciales que facilitan el acceso a la formación desde diferentes regiones del país.

La oferta académica del SENA incluye cursos de corta duración enfocados en aspectos fundamentales de la contabilidad. Estas capacitaciones permiten a los participantes desarrollar conocimientos aplicables tanto en pequeñas empresas como en grandes organizaciones.

Lea también: ¿De cuánto es la multa para empresas que no contraten aprendices SENA? Así quedó con reforma laboral

Entre las habilidades que se pueden adquirir se encuentran la elaboración de información financiera, el reconocimiento de recursos económicos, la interpretación de normativas contables y el apoyo en procesos administrativos relacionados con la gestión financiera.

Cursos de contabilidad disponibles en el SENA

Uno de los programas destacados es el curso Básico de Contabilidad, Costos y Presupuestos, que tiene una duración de 40 horas y se desarrolla de manera presencial. Su enfoque está orientado a la preparación y presentación de información financiera conforme a las disposiciones legales y los lineamientos internos de las organizaciones.

Otra alternativa es el curso Contabilidad en las Organizaciones, disponible en modalidad virtual y con una intensidad de 40 horas. Esta formación busca fortalecer competencias relacionadas con el registro de operaciones financieras y la generación de información contable, fiscal y financiera bajo los estándares establecidos.

Le podría interesar:¡No se lo pierda! SENA extiende convocatoria para estudiar carreras técnicas y tecnológicas

Asimismo, el SENA ofrece el curso Contabilidad: Reconocimiento de Recursos Financieros, disponible tanto en modalidad presencial como virtual. Con una duración de 48 horas, este programa permite comprender los procesos asociados a la identificación y manejo de recursos económicos de acuerdo con metodologías y normativas vigentes.

¿Quiénes pueden acceder a estos programas?

Los cursos están dirigidos a estudiantes, trabajadores, emprendedores y personas que deseen adquirir conocimientos básicos o actualizarse en temas contables. Al tratarse de programas complementarios, representan una oportunidad para fortalecer el currículo y aumentar las posibilidades de empleabilidad en sectores administrativos y financieros.

Paso a paso para inscribirse en los cursos del SENA

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma oficial de formación de la entidad. Los interesados deben ingresar al portal del SENA, seleccionar la modalidad de estudio que prefieran y buscar el programa de su interés mediante el sistema de consulta.

Posteriormente, deberán revisar la información del curso, completar el proceso de registro o iniciar sesión si ya cuentan con una cuenta activa.

Finalmente, la plataforma mostrará las instrucciones necesarias para formalizar la inscripción y participar en la convocatoria.