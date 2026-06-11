¿Qué tipos de créditos ofrece el ICETEX en 2026? Financiación para pregrado, posgrado e idiomas

Imagen de referencia de estudiante y sede del ICETEX. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Sofía Toscano)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es una entidad que ofrece créditos educativos, becas y fondos para apoyar la educación de los colombianos.

Entre los servicios que ofrece el Icetex se encuentran líneas de crédito para financiar estudios de pregrado, posgrado y especializaciones en Colombia o en el exterior.

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Además, otorga becas para estudios en el exterior, financiados por gobiernos y organizaciones internacionales, así como apoya financieramente a proyectos educativos y de investigación.

A propósito de esto, el Icetex da a conocer, a través de sus portales oficiales. las líneas de crédito disponibles para financiar un pregrado. Estos métodos de financiación, con el paso del tiempo, han sido modificados con el fin de brindarle mayores posibilidades a los ciudadanos para acceder a la educación superior.

Financiación para pregrado

Plan flexible mediano plazo Tú Eliges 30%

En este plan se le da prioridad a que el estudiante pague poco durante su etapa universitaria con un crédito a mediano plazo.

Es decir, mientras estudia se pagará el 30% del valor financiado, una vez se terminen de realizar estos pagos de la etapa académica, comenzará a cancelar el 70% restante.

Tasa de interés: IPC + 9% que equivale al 1,14% mes vencido (14,56% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 14,56% es equivalente al 13,67% Nominal Anual Mes Vencido.

Programas para el crédito

Plan de Apoyo y Bienestar 30%: Destinado a financiar créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas, con un tope de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Plan Talento STEM 30%: Destinado a financiar programas asociados a ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales.

Plan Ciencias de la Salud 30%: Destinado a financiar carreras asociadas con las ciencias de la salud, excluyendo medicina.

Plan Impulso Integral y Sostenible 30%: Destinado a financiar áreas de agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

Plan Ciencias Sociales y Educación 30%: Ofrece financiación para estudiantes de bellas artes, ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas.

Plan progresivo mediano plazo Tú Eliges 40%

Si la carrera dura cinco (5) años, deberá pagar el 40% del valor financiado. Una vez se termine el periodo de estudios, es decir, comienza a pagar el 60% restante. “Tendrás 1,5 veces del tiempo del periodo de estudios para pagarlo”.

Sin embargo, podrá hacer pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento.

Líneas de crédito para posgrado

De acuerdo con la página web de Icetex, esta es la alternativa que tienen los profesionales universitarios para acceder a un crédito educativo.

Posgrado en el País CON deudor solidario: Cuenta con el 100% de financiamiento del valor de la matricula hasta 25 SMMLV por semestre o 50 SMMLV por año. Durante el periodo de estudios pagan el 40% del crédito mas los intereses generados y cuando finalice se paga el 60% restante. El estudiante solicita a otra persona que respalde su deuda.

Tasa: IPC + 8% que equivale al 1,06% mes vencido (13,51% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 13,51% es equivalente al 12,74% Nominal Anual Mes Vencido.

Líneas de crédito para posgrado en el exterior

Plan posgrado para fuera de Colombia Largo Plazo USD 25.000

Mientras está en etapa de estudios no deberá pagar nada del valor financiado.

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Al terminar el periodo de estudios, los 2 primeros años posteriores al desembolso del crédito iniciará el pago del saldo del 100% del préstamo, más los intereses, en cuotas mensuales, con un plazo hasta de 5 años.

Tasa: IPC + 8% que equivale al 1,06% mes vencido (13,51% efectivo anual). La tasa efectiva anual del 13,51% es equivalente al 12,74% Nominal Anual Mes Vencido.

Asimismo, Icetex señala que puede hacer pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento.



