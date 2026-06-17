Concurso docente: Únicas carreras que sirven para aplicar a la convocatoria, según decreto

El concurso de méritos para ingresar al servicio educativo del país es un proceso mediante el cual a los aspirantes se les realizan una serie de pruebas que evalúan sus aptitudes, su experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y sus condiciones de personalidad para ocupar cargos de la carrera docente.

Esta estrategia tiene la finalidad de determinar la inclusión de los aplicantes en un listado elegible, a su vez que se fija un espacio dentro del mismo y así garantizar la disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que están disponibles en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal.

La ley que establece las funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial Docente es la Resolución 3842 de 2022.

Le puede interesar: Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución IVA suspenden pagos en junio: DPS anunció nuevas fechas

¿Cuáles son las carreras que sirven para aplicar a la convocatoria del concurso docente?

En la medida 3842 de 2022, se les solicita a los postulantes que cuenten con alguna licenciatura en educación o profesionales de otras carreras; eso sí, deberán contar con formación en pedagogía de mínimos 100 horas, así como cuatro créditos de formación en educación superior inscritos en materia sobre pedagogía.

Es decir, puntualmente no se solicitan estrictamente ciertas carreras universitarias o alguna licenciatura en particular; eso sí, los diplomas que acrediten dicha formación tienen que estar avalados por las autoridades colombianas al momento de verificar el cumplimiento de este requisito.

También le puede interesar: Ley seca en Bogotá iniciará este viernes 19 de junio, a las 12 de la noche, confirma Alcaldía

¿Cómo consultar los resultados del concurso docente?

Los docentes que participaron en la evaluación podrán revisar su puntaje a través de las plataformas oficiales del proceso.

Para hacerlo deberán:

Ingresar al portal del proceso docente.

Acceder con su usuario y contraseña.

Consultar el resultado de la evaluación.

Las autoridades recomiendan revisar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones o información incorrecta.

El concurso de ascenso y reubicación salarial es uno de los mecanismos establecidos para los docentes vinculados bajo el Decreto 1278 de 2002, que regula la carrera docente en el país.

A través de esta evaluación, los maestros pueden avanzar en el escalafón y acceder a mejores condiciones salariales, siempre que cumplan con el puntaje mínimo exigido y los demás requisitos establecidos.

Puede leer: Subsidio Temporal de Arrendamiento: documentos que necesitan los migrantes venezolanos

¿Cuáles son las etapas del Concurso Docente?

De acuerdo a la información alojada en el portal web del Ministerio de Educación, estas son las etapas del concurso docente:

Convocatoria

Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas

Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Recepción de documentos, verificación de requisitos y citación a entrevista

Valoración de antecedentes y entrevista

Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista

Conformación y publicación de lista de elegibles

Nombramiento en período de prueba

Periodo de prueba.

También puede leer: Mundial 2026: Esta es la posible alineación titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: