Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución IVA suspenden pagos en junio: DPS anunció nuevas fechas

El Departamento de Prosperidad Social, DPS, anunció que, por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la entidad aplicará medidas de “blindaje electoral”.

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Esto implica que se suspenderán los pagos y transferencias de los programas sociales de la entidad, como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor, el 21 de junio, día de las elecciones, y algunos días previos.

El programa Colombia Mayor, que brinda apoyo a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, enfrenta la suspensión justo en medio de su quinto ciclo de pagos, por lo que vale la pena tener en cuenta las fechas detalladas a continuación.

¿Cuándo suspenden el pago de subsidios del DPS en junio?

Con el mecanismo de blindaje electoral, el DPS busca “proteger a los beneficiarios frente a posibles intentos de presión, desinformación o utilización indebida de los programas sociales con fines políticos”, evitando la incidencia en la jornada, según indica Mauricio Rodríguez Amaya, director de la entidad.

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Por este motivo, el DPS estableció que las entregas de transferencias vigentes se realizarán con normalidad hasta el 18 de junio y se suspenderán los días 19, 20 y 21 de junio.

Los pagos del programa Colombia Mayor continúan entre el 22 y el 24 de junio, fecha límite del quinto ciclo de transferencias del programa, el cual empezó el pasado 5 de junio de 2026.

De igual manera, la entidad informó que el tercer ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que tendrá una entrega inicial del 13 al 18 de junio, tendrá la misma suspensión. Los pagos de estos programas se reanudan el 22 de junio, hasta el 6 de julio de 2026.

Prosperidad Social recalcó que la entrega de los beneficios de ninguno de sus programas de subsidios se encuentra sujeta a los resultados de la jornada electoral, por lo cual solicitó a los participantes rechazar cualquier tipo de campaña engañosa.

¿Cómo consultar con la cédula si aplico para algún subsidio?

Para los programas que sirven de apoyo a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, el Gobierno se encuentra implementando el Registro Único de Hogares, para garantizar una mejor focalización de los recursos con información de distintas entidades, además de lo reflejado en la encuesta del Sisbén.

Así las cosas, para consultar con la cédula (o el número de cuenta) si se encuentra inscrito como beneficiario de los principales programas sociales, puede hacer lo siguiente:

Ingresar al portal del Departamento de Prosperidad Social Seleccionar el programa de su interés; en la página podrá encontrar información de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Jóvenes en Paz. En el caso de Renta Ciudadana y Devolución de IVA, seleccionar “Hogares registrados en… ” Y para Jóvenes en Paz, el botón dice “Estado Registro Producto Financiero”. Para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, haga clic en “Consulte aquí si su hogar es beneficiario” y suministre los datos de su documento y fecha de nacimiento para hacer la consulta. Para Jóvenes en Paz, si la información de su cuenta bancaria o billetera digital ya se encuentra registrada, puede verificar y validar sus datos en Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) haciendo clic en “Estado registro producto financiero”, aportando su documento de identificación.

La plataforma le informará al validar su información si se encuentra inscrito o no en el programa seleccionado.

Por otra parte, a través de la plataforma habilitada por SuperGiros podrá consultar si tiene algún pago disponible, así: