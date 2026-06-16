Subsidio Temporal de Arrendamiento: documentos que necesitan los migrantes venezolanos

El subsidio temporal de arrendamiento es un apoyo económico que entrega el Distrito a algunos hogares en situación de vulnerabilidad destinado a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento mensual de una unidad habitacional de vivienda independiente.

Este tiene el propósito de facilitar el acceso a una vivienda en arriendo, garantizando condiciones dignas de habitabilidad inmediatas. Esto, mientras el hogar avanza en su proceso de estabilización socioeconómica o accede a soluciones de vivienda de carácter definitivo.

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De acuerdo con la Resolución 224 de 2025 y su modificación No. 456 de 2026, se estableció que el subsidio solo tiene duración de seis meses y se entrega de manera mensual.

Para 2026, el subsidio será de 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir de hasta $1.085.561.

¿Cómo inscribirse?

Debe ingresar al portal web de la Secretaría del Hábitat o hacer clic aquí para dirigirse directamente. Allí deberá registrar sus datos (Tipo de documento, nacionalidad, departamento y municipio. Siga el paso a paso

Documentos para registrarse

Los documentos que se deben presentar en el momento de la inscripción en la plataforma son los siguientes:

Copia del Permiso Especial de Permanencia, Permiso por Protección Temporal o Cédula de Extranjería vigentes, o el o instrumento que defina el Gobierno Nacional.

o el o instrumento que defina el Gobierno Nacional. Certificación de ingresos o declaración extrajuicio donde se especifique el ingreso mensual de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

donde se especifique el ingreso mensual de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Certificado médico de miembros del hogar que presenten una condición de discapacidad, si aplica.

Es importante resaltar que el beneficiario ya deben contar con un contrato de arriendo suscrito y vigente entre el arrendador y arrendatario, en el que se estipule el canon de arrendamiento mensual correspondiente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 820 de 2003.

Si el contrato de arrendamiento aportado por el hogar se encuentra en estado de ejecución y requiera la ampliación del término o plazo del mismo, se debe incluir un OTRO SÍ entre las dos partes, en donde se prorrogue el contrato, con el fin de cubrir los 12 meses que correspondan al Subsidio Temporal de Arrendamiento a Migrantes Venezolanos.

De este modo, el hogar beneficiario es quien postula la vivienda, la cual debe cumplir con espacios mínimos habitables como dormitorios, baños, zona de lavado de ropa y cocina.

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Documentación que se debe adjuntar de la vivienda