Nace la Casa de la Constitución, un espacio ciudadano para defender la democracia y el diálogo / alexeynovikov

La Casa de la Constitución abrirá oficialmente sus puertas el próximo 18 de junio a las 5:00 de la tarde como un nuevo escenario de encuentro ciudadano orientado a la promoción de los valores democráticos, el diálogo plural y la defensa de los principios consagrados en la Constitución Política de 1991.

La iniciativa surge de un grupo de ciudadanos que considera que la defensa de la democracia debe trascender los escenarios institucionales. “La democracia no se defiende únicamente desde los tribunales, el Congreso o los gobiernos”, señalaron los promotores del proyecto al presentar este nuevo espacio de reflexión y participación.

Según los organizadores, la Casa de la Constitución nace como un lugar abierto a ciudadanos de todas las corrientes políticas que comparten la convicción de que las diferencias ideológicas deben resolverse dentro de las reglas democráticas y con pleno respeto por la Carta Magna. “Las diferencias ideológicas deben tramitarse dentro de las reglas democráticas y con respeto por la Constitución de 1991”, destacaron.

El espacio impulsará debates y actividades de formación sobre temas como la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, las garantías electorales, los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las instituciones.

La inauguración estará acompañada por un encuentro liderado por jóvenes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y profesionales. Los organizadores explicaron que el evento busca convertirse en un mensaje de respaldo a las instituciones democráticas y de compromiso ciudadano frente a los desafíos políticos y constitucionales que enfrenta el país.

“La mejor manera de proteger el futuro del país es fortalecer los consensos básicos que permiten la convivencia democrática”, afirmaron los impulsores de la iniciativa, quienes esperan que la Casa de la Constitución se consolide como un escenario permanente para el intercambio de ideas, la construcción de propuestas y la promoción de una cultura de respeto por las normas democráticas.

La invitación fue extendida a todos los ciudadanos interesados en fortalecer la participación y el diálogo público. “La Constitución no es un asunto exclusivo de abogados o políticos: es el pacto común que protege los derechos de todos los colombianos y que hace posible la vida democrática”, concluyeron.