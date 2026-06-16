Ley seca en Bogotá iniciará este viernes 19 de junio, a las 12 de la noche, confirma Alcaldía

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X que la ley seca en la capital del país para la segunda vuelta presencial iniciará desde las 12 de la noche de este viernes, 19 de junio, y no desde las 6:00 p.m. como se había indicado hace unos días.

De acuerdo con el Distrito, la decisión se tomó con el propósito de no afectar al sector privado, el cual ha manifestado su inconformidad por la medida. “Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, explicó el alcalde.

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En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, indicó que la decisión de modificar la ley seca se tomó tras un diálogo con gremios del sector privado. “Nos sentamos a dialogar con líderes gremiales, comercios, restaurantes, para poder llegar a un punto en el que no pusiéramos en riesgo las capacidades de la ciudad”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reconoció la importancia de modificar la ley seca, teniendo en cuenta que estamos en pleno mundial. “Reconocemos la importancia de impulsar todo lo que se pueda la actividad económica y seguir construyendo consensos de ciudad con el sector comercio”, dijo el funcionario.

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Entre tanto, Quintero aseveró que la capital del país está lista para atender cualquier eventualidad durante el día de la segunda vuelta presidencial. “Mantenemos la determinación de tener toda la capacidad de respuesta institucional lista ante cualquier necesidad que exija la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo 21 de junio”, agregó.