Más de tres barrios en Supía, Caldas, se inundaron y un colegio resultó con daños por las lluvias

Supía

La información preliminar entregada por la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Supía (Caldas) es que la zona urbana fue la más afectada, donde hubo inundaciones en el barrio Guayabal, algunas casas resultaron con daños en sus tejados, al igual que varios inmuebles en el sector de Bajo Obispo.

Juan Manuel Suárez Saldarriaga, coordinador de dicha unidad también se refiere a los problemas presentados en una institución educativa y escenarios deportivos. “Hubo taponamiento de imbornales debido a la acumulación de material de arrastre y residuos sólidos y escombros generando inundaciones en dicho barrio y el sector del Congo. Allí también se presentó afectación parcial de la cubierta de una vivienda con pérdida de tejas y ruptura de vidrio, sin embargo, los bomberos reacomodaron el tejado. Realizamos una visita de evaluación a la Institución Educativa Supía, tuvimos desprendimiento de cubierta y afectaciones de algunas partes del techo y algunos salones se inundaron”.

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Además, se registró caída de árboles en varios sectores como el parque principal y sobre unas viviendas en el área urbana, al igual que en el polideportivo municipal; por otra parte, no se registran vías bloqueadas o cerradas a causa de las fuertes precipitaciones acompañadas de vientos.

Indica que no hay personas fallecidas ni heridas y actualmente realizan el conteo de viviendas afectadas para emitir un reporte oficial de la emergencia.