Aproximadamente 100 casas se inundaron por fuertes lluvias y colapso de alcantarillado en Caldas

Caldas

En Chinchiná (Caldas), las fuertes lluvias produjeron inundaciones en 10 viviendas y un coliseo deportivo, además, el sistema de alcantarillado colapsó. Juan Diego López, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio, manifiesta que la emergencia se superó rápidamente.

“Tuvimos 10 viviendas afectadas y un escenario deportivo por inundaciones, algunos casos fue por colapso de vigacanales de viviendas y los otros por insuficiencia de imbornales. Hubo pérdidas menores de enseres, afortunadamente, ninguna persona resultó perjudicada. La situación se superó evacuando el agua y el reporte sucedió solo en la parte urbana”.

Mientras que en Anserma, igualmente, 80 viviendas se inundaron en la zona urbana, sin embargo, las autoridades locales realizan el censo en el área rural y las instituciones educativas para determinar el total de afectaciones. María Teresa Romero, profesional del área de Gestión del Riesgo de la población, afirma que los residentes de dichos inmuebles se encuentran donde familiares y vecinos.

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“Las fuertes precipitaciones superaron los 65 milímetros en media hora. Tuvimos afectaciones en veredas y barrios. Al momento, el reporte es de 80 casas con daños, aún hacemos el consolidado de la infraestructura educativa y parte rural. Junto a los bomberos y Defensa civil nos apoyamos para atender la emergencia, especialmente, por inundaciones. No activamos albergues temporales, pese a que contamos con el espacio necesario, las familias volverán a las casas a verificar enseres y techos. Igualmente, se registraron caída de árboles en carreteras nacionales, departamentales y municipales, donde los retiramos, así como los derrumbes”.

En esta última localidad y en medio del vendaval, ocurrieron tres choques viales aislados donde se vieron involucrados dos motocicletas y un vehículo que fueron atendidos por el cuerpo de bomberos.