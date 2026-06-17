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17 jun 2026 Actualizado 16:59

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Manizales

Estos son los lugares en Manizales para ver el debut de Colombia en la Copa del Mundo

La Media torta de Chipre, el Parque Ernesto Gutiérrez y centros comerciales dispondrán de espacios para disfrutar del primer juego de la Selección de Colombia.

Millones de colombianos se acercan a las pantallas gigantes dispuestas en las principales ciudades del país.

Millones de colombianos se acercan a las pantallas gigantes dispuestas en las principales ciudades del país. / Colprensa

Millones de colombianos se acercan a las pantallas gigantes dispuestas en las principales ciudades del país.
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Desde la Alcaldía de Manizales dispondrán de la Media torta de Chipre y el parque Ernesto Gutiérrez para ver el primer partido de la Selección Colombia esta noche frente a Uzbekistán, por eso Diego Espinoza, secretario de Deporte, invita a llegar con tiempo para tomar un buen puesto y disfrutar en familia.

“Tenemos todo dispuesto para que los ciudadanos con sus familias vengan a acompañarnos. En la Media torta de Chipre esperamos cerca de 4.000 personas y en el parque Ernesto Gutiérrez, unos 2.000 asistentes. Desde las 2 de la tarde estaremos organizados, por eso pedimos a la gente llegar con tiempo a tomar sus puestos y disfrutar del partido”.

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El funcionario invita a los hinchas y seguidores de ‘La tricolor’ a tener un buen comportamiento, pese a que habrá niños en aquellos sitios, los adultos podrán tomar bebidas embriagantes, por lo que recalca el llamado a disfrutar y compartir en familia y amigos sanamente.

Igualmente, habrá pantallas gigantes en cuatro centros comerciales de la ciudad, así como en Chinchiná, Aguadas y Riosucio.

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