Fuertes lluvias y vientos provocaron daños estructurales en Salamina y Pácora, al norte de Caldas

Caldas

Una fuerte granizada y lluvias intensas generaron bloqueos en las vías, caídas de árboles y posibles daños en cosechas. Julián Atehortúa, bombero de Salamina, describe las emergencias atendidas.

“En la emisora municipal hubo caída de techo, caída de árboles en el sector de El Descanso, con afectación en poste de energía y fibra óptica dejando sin energía a los habitantes por tres horas. Dos casas inundadas en Los Chorros, donde una familia fue evacuada; colapso estructural del techo de la cancha del barrio Fundadores, bloqueo en la salida a Pácora y daño estructural en una vivienda”.

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Aunque inicialmente no se reportaron víctimas directas, los ciudadanos manifestaron pérdidas materiales menores por la velocidad de los vientos. El integrante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Salamina, indica que monitorean y recorren el municipio para hallar si hay más afectaciones.

La carretera que comunica hacia Pácora y Aguadas está vulnerable a deslizamientos de tierra, por los que solicitan a los viajeros transitar con precaución y consultar el estado del corredor vial.