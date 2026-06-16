Veedurías y gremios piden claridad frente al futuro de peajes y carreteras en el Eje Cafetero

Manizales

La palabra en común es confusión a raíz de diversas versiones de la Consejera Presidencial para las Regiones, la Ministra de Transporte y de uno de los integrantes de la mesa de negociación sobre la aplicación de la tarifa diferencial, la cual supuestamente, iniciaría en julio de 2026, en marzo de 2027 y en junio del otro año, respectivamente, declaraciones que confunden a la ciudadanía y usuarios de las carreteras.

Debido a la ambigüedad sobre el futuro pago de los peajes y de la administración de la carretera que pasa por Caldas, Quindío y Risaralda, Claudia del Pilar Calderón, presidenta de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles y vocera del colectivo Vías del Café, afirma que si el gobierno está confundido, los habitantes del ‘Triángulo del café’ aún más.

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“Se debe manejar una misma agenda, un mismo discurso. El proponente de IP Conexión Centro tiene 10 días para presentar un recurso y hay 10 días hábiles para que el gobierno nacional responda, esperamos esa conclusión y esperemos que haya algo en firme, porque hasta el momento no”.

¿Qué opinan desde los gremios?

Así mismo, hay preocupación por las decisiones inciertas y faltantes de argumentos ante el precio preferencial, puesto que no hay una directriz al respecto, además, de la falta de claridad de la IP Conexión Centro, así lo explicó Marcelo Salazar, presidente del Comité Intergremial de Caldas.

“Esa confusión viene desde el mismo gobierno, difundiendo versiones diferentes que confunden a la ciudadanía. De la misma manera, manifestamos nuestra preocupación, porque no hay una directriz clara del futuro de la tarifa diferencial y la hoy Autopistas del Café. Si bien desde el alto gobierno se anunció que la IP no irá, hay cronogramas que se deben cumplir. Todo esto ocurrió en medio de una época electoral y nadie tiene claridad de lo que sucede, entonces necesitamos que nos digan cuál será la realidad de los peajes y la carretera”.

Calderón y Salazar piden al gobierno nacional una respuesta clara sobre el futuro de la administración de las carreteras y la tarifa diferencial en los peajes de Circasia, Tarapacá I, II, Pavas y San Bernardo del Viento.