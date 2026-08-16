Cierran donaciones en El Campín: Se termina la primera fase de recepción de ayudas, ¿qué sigue?

“Lo más importante es garantizar que las ayudas lleguen lo más pronto”: Fundación Santo Domingo. Foto de referencia de donaciones: Getty Images / mixetto

Una de las grandes sorpresas tras la triste tragedia que sacudió fuertemente al país, ha sido la solidaridad de los colombianos. en miles de puntos, las personas se han congregado para llevar ayudas y donaciones para los más afectados.

Bogotá ha sido un gran ejemplo de ello. En diferentes puntos de la capital, los ciudadanos se han organizado para armar kits que esperan ser entregados a las más de 120.238 familias que quedaron afectadas tras el paso del terremoto del pasado 10 de agosto.

Uno de los lugares más concurridos ha sido El Campín, un punto de acopio al que han concurrido cientos de bogotanos con sus bolsas de ayudas y con sus ánimos de ayudar siendo voluntarios.

¿Por qué recibirán hasta hoy ayuda en El Campín?

Según explicó el Distrito, la razón de cerrar hoy las donaciones en El Campín es que finaliza la primera fase de recolección y arranca la etapa de entrega en los territorios. A partir de mañana, la ayuda se enviará directamente a las zonas impactadas según lo que vayan pidiendo desde cada municipio.

Por eso, en lo que queda del día se está pidiendo prioritariamente kits de hábitat, kits de aseo y kits básicos de comida. De cada kit, se necesita principalmente lo siguiente:

Kit de mercado: trae arroz blanco, aceite máximo de un litro, harina, pasta, lenteja, frijol, atún, azúcar, sal, panela, chocolate y café.

trae arroz blanco, aceite máximo de un litro, harina, pasta, lenteja, frijol, atún, azúcar, sal, panela, chocolate y café. Kit de aseo : trae jabón de baño, cepillo de dientes para adultos, cepillo de dientes para niños, crema dental, champú, desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas y afeitadora.

: trae jabón de baño, cepillo de dientes para adultos, cepillo de dientes para niños, crema dental, champú, desodorante, papel higiénico, toallas higiénicas y afeitadora. Kit de hábitat: Cobija sencilla, juego de sábanas sencillos, colchonetas sencillas, almohadas y toldillos.

Finalmente, el Distrito le agradeció a los cientos de bogotanos que participaron en las jornadas de organización de ayudas. “Nuevamente, agradecerle de corazón a todos los bogotanos y a todas las personas que viven en esta ciudad, porque ha sido una cosa increíble cómo han venido, los voluntariados también”, dijo una de las funcionarias ante los voluntarios y medios.