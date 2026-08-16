CAR suspenden en Guaduas, Cundinamarca, porcícola por contaminación de fuente hídrica

Este sábado, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenaron la suspensión inmediata de una granja dedicada a la comercialización de cerdos por contaminación que estarían generando en una fuente hídrica cerca de la zona.

Según informó la entidad, esta porcícola venía operando en plena ronda hídrica en la vereda Despensas del municipio de Guaduas. En el operativo que adelantó el equipo interdisciplinario de la dirección regional Bajo Magdalena, se encontró que en esa finca se generaban aguas residuales de las labores de limpieza, lavado de instalaciones y manejo pecuario.

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Todas esas aguas sucias eran conducidas hacia un sistema conformado por lagunas de almacenamiento, estabilización y biodigestores para su tratamiento. Sin embargo, los funcionarios se dieron cuenta de que los vertimientos de esas aguas residuales llegaban a una fuente hídrica sin tratamiento previo. Lo anterior sucedía porque el sistema de tratamiento establecido presentaba excesos de agua, fugas, daño en el aislamiento al suelo y no contaba con soportes documentales que permitieran definir la eficiencia del sistema.

Otras razones de la suspensión de la CAR

Durante el recorrido también se observó que las aguas lluvias y las aguas residuales se combinaban en una misma estructura de almacenamiento, lo que dejaba a esa agua con tonalidad oscura, turbidez y presencia de olores propios de contaminación.

La CAR encontró que también habían cavado un pozo subterráneo, sin haber tenido los permisos requeridos para ello. “Es importante mencionar que no se cuenta con concesión de aguas otorgada por la Corporación para las actividades que se adelantan en los predios Santander y Santa Inés; destinada al almacenamiento de aguas lluvias, no cuenta con sistemas de impermeabilización que garanticen el aislamiento del efluente respecto al suelo”, explicó la directora regional Karina Garzón.

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Tras esa inspección, la CAR determinó que el lugar debía ser suspendido de inmediato. Esta ronda de vigilancia que se encuentra haciendo la entidad en este momento se debe a las condiciones climáticas que se vienen para el país en los próximos meses frente al fenómeno de El Niño. La entidad señaló que su interés en este momento es proteger todos los recursos hídricos del departamento.

“Por eso también suspendimos actividades y estructuras ubicadas en la ronda hídrica y actuamos ante posibles afectaciones por el manejo de aguas residuales. El agua no se puede poner en riesgo”, aseguraron.