Superservicios y Acueducto de Bogotá instalan mesa de trabajo ante la llegada del Fenómeno del Niño. Foto: Suministras Superservicios.

Bogotá D.C

La sede del Acueducto de Bogotá recibió este martes 16 de junio la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco de una inspección para evaluar las acciones que garanticen el suministro de agua en el segundo semestre del año, donde se prevé llegue el Fenómeno del Niño.

La visita girará alrededor de aspectos técnicos, comerciales y operativos, así como la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, el nivel de los embalses San Rafael, Neusa y Tominé, entre otros.

Asimismo, desde el Acueducto de Bogotá compartirán con la Superintendencia de Servicios las acciones operativas que se han venido adelantando desde que se conoció la llegada del Fenómeno de El Niño.

Expondrán el avance de las obras que fortalecen los sistemas de abastecimiento Norte y Chingaza, la disponibilidad de mayor capacidad de tratamiento en la planta de Tibitoc y la culminación de las obras de captación del sistema Río Blanco, que permitirán incrementar caudales en Chingaza, y que entrarán en operación en el segundo semestre de este año.