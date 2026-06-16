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16 jun 2026 Actualizado 17:41

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Superservicios y Acueducto de Bogotá instalan mesa de trabajo ante la llegada del Fenómeno del Niño

La visita comenzó este martes 16 hasta el viernes 19 de junio.

Superservicios y Acueducto de Bogotá instalan mesa de trabajo ante la llegada del Fenómeno del Niño. Foto: Suministras Superservicios.

Superservicios y Acueducto de Bogotá instalan mesa de trabajo ante la llegada del Fenómeno del Niño. Foto: Suministras Superservicios.

Superservicios y Acueducto de Bogotá instalan mesa de trabajo ante la llegada del Fenómeno del Niño. Foto: Suministras Superservicios.
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Bogotá D.C

La sede del Acueducto de Bogotá recibió este martes 16 de junio la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco de una inspección para evaluar las acciones que garanticen el suministro de agua en el segundo semestre del año, donde se prevé llegue el Fenómeno del Niño.

La visita girará alrededor de aspectos técnicos, comerciales y operativos, así como la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, el nivel de los embalses San Rafael, Neusa y Tominé, entre otros.

Asimismo, desde el Acueducto de Bogotá compartirán con la Superintendencia de Servicios las acciones operativas que se han venido adelantando desde que se conoció la llegada del Fenómeno de El Niño.

Expondrán el avance de las obras que fortalecen los sistemas de abastecimiento Norte y Chingaza, la disponibilidad de mayor capacidad de tratamiento en la planta de Tibitoc y la culminación de las obras de captación del sistema Río Blanco, que permitirán incrementar caudales en Chingaza, y que entrarán en operación en el segundo semestre de este año.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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