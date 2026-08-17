“Somos una nevera generosa”: Galán celebra las 1.800 toneladas de ayudas enviadas desde Bogotá

Las largas filas y cadenas de personas en El Campín de Bogotá siguen siendo una imagen conmovedora en medio de los difíciles días que ha pasado el país tras el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto.

Miles de personas en la ciudad se tomaron su fin de semana organizando mercados, alistando kits, sirviendo de paso para que las donaciones puedan ser organizadas, empacadas y llevadas a las zonas más afectadas en este momento.

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Hoy, se cierra un capítulo de aquella generosidad que quedó registrada este fin de semana en la capital, más específicamente en El Campín, uno de los centros de acopio más grandes y en el que participaron miles de bogotanos como voluntarios y como donantes.

Este domingo, el Distrito anunció que se cerrará la primera fase, lo que significa que se cierra hoy el recibimiento de ayudas y ahora pasarán a una etapa de entregar todo lo recolectado a los territorios. A partir de mañana, lunes, la ayuda se enviará directamente a las zonas más impactadas, según lo que vayan pidiendo y necesitando desde cada municipio.

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A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la masiva participación de los ciudadanos en estas jornadas de recolección y acopio. Anunció que la ciudad superó las 1.800 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde la ciudad a las zonas más afectadas por el terremoto.

Explicó que a partir de mañana se entrará en una etapa enfocada principalmente en apoyar la reconstrucción. El punto de acopio de El Campín recibirá donaciones solo hasta hoy y el Palacio de los Deportes hasta mañana.

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“A quienes puedan seguir ayudando, les pedimos hacerlo a través de la Cruz Roja. El esfuerzo no acaba acá: la reconstrucción apenas comienza y Bogotá va a apoyarla decididamente y dispondrá de todas las capacidades de las que legalmente pueda disponer en frentes como la vivienda, el patrimonio cultural y las redes de servicios públicos”, señaló el alcalde en sus redes sociales.

Además, indicó que en los próximos días informarán sobre otras formas en las que los bogotanos y el Distrito podrán seguir apoyando la reconstrucción de los municipios más afectados.

Finalmente, quiso agradecerles a los miles de voluntarios y donantes que demostraron la gran solidaridad que mueve al país y especialmente a Bogotá. “Gracias, muchas gracias, a quienes han ayudado, bien sea a través de donaciones o como voluntarios. La solidaridad y la unión en nuestra ciudad han sido conmovedoras. Grande Bogotá!!!”, concluyó Galán.

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