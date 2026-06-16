Claudia Díaz sale de Secretaría de Movilidad de Bogotá: María Fernanda Ortiz será la jefe de cartera

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció los cambios en su gabinete en el sector movilidad. En primer lugar, Galán anunció la salida de Claudia Díaz de la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

“Quiero agradecerle a Claudia Díaz por su trabajo, compromiso y sacrificio durante estos dos años y medio al frente de la Secretaría de Movilidad. Bajo su liderazgo, la ciudad tuvo avances importantes para la movilidad y la gestión del tráfico”, dijo el mandatario.

Así las cosas, la nueva secretaria será María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio desde enero de 2024, donde puso en marcha el proceso para renovar la flota, con más de 700 nuevos buses eléctricos y 10 grandes infraestructuras de carga.

“Confío en las capacidades de María Fernanda para liderar esta recta final, garantizando que se prioriza el transporte público, se integra el Metro, se terminan las obras y se mejora la gestión del tráfico”, agregó.

Finalmente, el mandatario anunció que Pedro Mauricio Gutiérrez, hasta hoy subgerente de TransMilenio, será el nuevo gerente del Sistema.

Trabajo de Claudia Díaz en la Secretaría de Movilidad

Durante su estadía en movilidad, trabajó por la transformación de la movilidad hacia la sostenibilidad; la implementación de estrategias de seguridad vial, para salvaguardar las vidas de los diferentes actores; el fortalecimiento y control en vía; un transporte más eficiente y un aire más limpio en la ciudad; y el desarrollo de las obras de movilidad en los tiempos proyectados.

Díaz tiene más de 13 años de experiencia diseñando, gestionado y ejecutando políticas y proyectos relacionados con la movilidad, tanto en el sector público como en el privado.

Ha sido asesora en la Secretaría de Movilidad, jefe de la Oficina de Seguridad Vial y directora de Seguridad Vial de la misma entidad. Bajo su liderazgo se implementó en la capital la política de seguridad vial “Visión Cero”, logrando reducir el número de muertes por siniestros viales durante 4 años consecutivos.

Claudia Díaz también ha sido consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, donde diseñó e implementó iniciativas de transporte seguro, inclusivo y sostenible, así como estrategias para mejorar la seguridad vial.