Golpe a la extorsión en Bogotá: 12 capturas y reducción del 20% en este delito

La Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 12 personas por el delito de extorsión en diferentes localidades de Bogotá.

En un primer operativo realizado en la localidad de Puente Aranda, fue capturado en flagrancia un hombre cuando recibía 10 millones de pesos, al parecer producto de una extorsión a un comerciante. Esta persona se hacía pasar por integrante de las estructuras delincuenciales conocidas como “Los Guaros” y “Satanás”.

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En la localidad de Los Mártires fue capturada una persona que se identificaba presuntamente como integrante del “Tren de Aragua”. Mediante mensajes intimidatorios enviados a través de WhatsApp, exigía tres millones de pesos a una modelo webcam a cambio de no divulgar contenido íntimo a sus familiares y de no atentar contra su integridad.

En otro procedimiento realizado en la localidad de Santa Fe, se logró la captura de un hombre que se hacía pasar por trabajador de una empresa dedicada a la recuperación de motocicletas hurtadas. El capturado exigía siete millones de pesos a la víctima para devolverle su motocicleta y aseguraba tener contactos al interior de la SIJIN con el fin de dar credibilidad a su engaño. Esta persona registraba antecedentes por los delitos de hurto, receptación y estafa.

Además, en la localidad de Suba fue capturada en flagrancia una persona cuando recibía dinero producto de una extorsión a un comerciante. El presunto delincuente exigía a la víctima 24 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida ni contra la de sus empleados.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento a siete de estas personas.