Bomberos de Bogotá trabajan para controlar los incendios en el Tolima: Gobernadora pide más ayuda

Siguen las fuertes llamas en el Tolima. Tras varios días tratando de controlar los varios focos de incendios que se presentan en el departamento, los bomberos de la región siguen trabajando para tratar de controlar la emergencia.

Para ello, desde Bogotá, se envió un grupo de 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá al Tolima, para así apoyar las labores de extinción de los incendios forestales. Esa comisión que se envió está conformada por 13 hombres y 2 mujeres; su salida fue autorizada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Tras 4 días de trabajo arduo, Galán reconoció, a través de sus redes sociales, el gran trabajo que han venido desarrollando los Bomberos de Bogotá en el departamento. “Con herramientas manuales y descargas aéreas, seguiremos aportando para proteger a la comunidad hasta superar la emergencia. Bogotá está presente donde más se necesita”, dijo el mandatario.

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Además, destacó que el grupo de bomberos ha trabajado, sin descanso, para lograr combatir esas llamas que afectan principalmente al municipio de Ortega, en el Tolima.

Gobernadora del Tolima pide más ayuda

A pesar de la gran ayuda que ha recibido el departamento, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha hecho un llamado al Gobierno nacional para que les ayuden con más apoyo y herramientas para controlar las llamas que hoy ya dejan más de 800 familias damnificadas en el municipio de Ortega, en el Tolima.

“Hoy tengo que decirle a todos los tolimenses: son más de 1.000 hectáreas las que se han visto quemadas aquí en el municipio de Ortega por estos incendios forestales que hoy se presentan en todo el departamento. Quince municipios han sido los perjudicados. Quiero hacer un llamado muy especial...No es suficiente la ayuda”,aseguró este domingo la gobernadora del Tolima.

Asimismo, anunció que, si bien cuentan con la brigada de bomberos de Bogotá, con ayuda helicoportada del Ejército Nacional, todavía se necesita más. De acuerdo con el alcalde de Ortega, Diego Matiz, para este momento hay siete focos de incendios solo en el municipio, todos en estado crítico. Señala que incluso hay veredas a las que no han podido llegar ni siquiera los bomberos.

“Hacerle un llamado a los empresarios de ISAGEN. Aquí estamos cuidando sus torres. Necesitamos que también nos ayuden, que nos respalden porque estamos cuidando su infraestructura energética y necesitamos que vengan aquí al territorio, nos apoyen con donaciones, nos apoyen con horas de helicóptero también y que efectivamente también den la cara aquí al municipio de Ortega”, señaló el alcalde.