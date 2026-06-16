Asobares y Fenalco celebran modificación de la ley seca en Bogotá para segunda vuelta presidencial

En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá anunció que la ley seca en la capital del país para la segunda vuelta presidencial no irá desde las 6:00 p.m. del viernes (como se había anunciado inicialmente), sino desde la medianoche. La medida irá hasta las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio.

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“El horario de la Ley Seca en Bogotá se ha modificado para que arranque desde las 00.00 a.m. del sábado 20 de junio y vaya hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio de 2026”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien explicó que el Distrito tomó esta decisión para afectar lo menos posible a los gremios de bares y restaurantes.

“Reconocemos la importancia de impulsar todo lo que se pueda la actividad económica y seguir construyendo consensos de ciudad con el sector comercio”, agregó el secretario. Asimismo, indicó que la ciudad tiene toda la capacidad para atender cualquier eventualidad durante la segunda vuelta presidencial.

Gremios privados celebran modificación de la ley seca

Tras el anuncio de la modificación de la ley seca, sectores privados celebraron y manifestaron su apoyo a esta medida. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, aseguró que la temporada mundialista es un dinamizador del comercio.

“Durante todo este tiempo vemos que hay incremento en las ventas en la gran mayoría de los sectores y el hecho de que corran por seis horas la ley seca es muy provechoso para algunos sectores, especialmente para el sector de restaurantes y de bares que pueden tener actividad hasta la medianoche”, dijo el director.

Asimismo, Orrego indicó que respetan la medida y no insistirán en modificar nuevamente la ley seca para que inicie desde el viernes. “Tenemos que apoyar las decisiones ya tomadas por el distrito, creo que son decisiones responsables y esperemos que las ventas del comercio sean muy productivas”, agregó.

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Por su parte, Eduardo Montoya, director ejecutivo de Asobares, dijo que desde ese gremio se valora positivamente la modificación de la ley seca. “Esto reduce el impacto que puede generar económicamente la ley seca”, dijo el directivo, quien también indicó que tienen preparadas diferentes medidas para el fin de semana.

“Queremos contarles que nos sumamos y nos adicionamos a todas las campañas y todos los programas que se están trabajando en materia de prevención, de autocuidado y de seguridad por parte de los establecimientos de comercio, para que los ciudadanos y los turistas puedan disfrutar de un entorno seguro”, agregó Montoya.